İsveç’teki hastane, Emrullah Gülüşken’in 'tedavi etmediler' sözü için ne dedi?

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ürk vatandaşı Emrullah Gülüşken' in tedavi göremediğini öne sürdüğü hastaneden bir yetkili konuya ilişkin, "Koronaya bağlı olarak ciddi bir şekilde hastalığı olan hastaları yatırmak konusunda da bir krizimiz/sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için tıbbi değerlendirme yapılıyor. Şunu da önemle vurgulamak isteriz ki birçok Koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir" dedi.

Emrullah Gülüşken ile ilgili Türkiye’de çok farklı haberler yapılıyor. Kendisinin testi pozitif çıkmış mıydı?

İsveç’te sağlık sisteminde tam gizlilik esastır. Hiçbir şekilde sağlık durumları ve aldıkları tedavilerle ilgili bir detay verilemez.

Peki kendisinin hastaneye yatırılmamasındaki sebep neydi?

Skane bölgesinde hastanelere sadece yatırılma gerekliliği olan hastalar yatırılır ve buna Covid-19 vakaları da dahildir. Koronaya bağlı olarak ciddi bir şekilde hastalığı olan hastaları yatırmak konusunda da bir krizimiz/sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için tıbbi değerlendirme yapılıyor. Şunu da önemle vurgulamak isteriz ki birçok Koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir.

İsveç Göçmenlik Ofisi’nin İsveç devletini karalamaktan aile hakkında bir soruşturma açtığına yönelik iddialar doğru mu?

Böyle bir şeyin İsveç’te daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını size söyleyebilirim. Ayrıca İsveç kanunlarında da böyle bir suç bulunmamaktadır.

TIKLAYIN - İsveç'teki Koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi

TIKLAYIN - Covid-19 hastası babası İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Leyla Gülüşken: 'Türkiye'ye tatile gelirim elbet'