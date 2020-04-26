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Koronavirüs

İsveç'teki Koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi

26 Nisan 2020 12:11

İsveç'te Koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.UçağınAnkara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Güleşken'in kızı Leyla, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Çok mutluyum babam ve ailem adına" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)" ifadesini kullandı. 

 

 

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