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Covid-19 hastası babası İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Leyla Gülüşken: 'Türkiye'ye tatile gelirim elbet'

28 Nisan 2020 18:07

İsveç’te yeni tip Koronavirüs'e yakalanmasının ardından 'evde tedavi yöntemi' yapılmasına karar verilen ve kızlarının yardım çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken, HaberTürk ekranlarında kendisine yöneltilen ‘Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun?' sorusuna “Yollar açılırsa tatile gelirim elbet" yanıtını verdi. 

İsveç'te yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirildi. 

Olayın ardından Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken katıldığı HaberTürk canlı yayınında ise Okan Ateş’in “Türkiye’ye gelmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Yollar açılırsa tatile gelirim elbet" yanıtını verdi. 

Gülüşken, Ateş'in, "Yok tekrar bir hastalık durumunda diyorum" sözlerine ise "Ben çok eminim. İçim çok rahat. Babam iyileşerek geri dönecek. O yüzden gözüm hiç arkada değil. Türk hekimlerine ben sonsuz güveniyorum" karşılığını verdi. 

Öte yandan Gülüşken'in alınmadığını söylediği hastanenin bulunduğu güneydeki Skane bölgesi basın sözcüsü Jimmy Gottfridsson, 'çoğu Covid-19 hastasının da hastanede tedavi görmediğini’ söyledi. İsveç kamu yayın kuruluşu SVT de İsveç Sağlık Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini yazdı.

 

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