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Yaşam

İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: Ben de cinsel tacize uğradım

Cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo (Ben de) kampanyasına, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de katıldı

19 Ekim 2017 19:19

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström kadına yönelik cinsel tacizin, üst düzey siyasiler arasında da yaşandığına dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

Wallström, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın taciz ve tecavüz skandalı sonrası dünya genelinde sosyal medya üzerinden başlatılan #MeToo (Ben de) kampanyası kapsamında, Facebook hesabından "Ben de" ifadesini paylaştı. Kampanyaya katılan sosyal medya kullanıcıları, "Ben de" yazarak uğradıkları sözlü ve fiziksel cinsel taciz vakalarını anlatıyor.

2014 yılında gazeteci Jan Scherman'ın bir kitabında, İsveçli bakanın Avrupalı devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı bir yemek sırasında cinsel tacize uğradığı bilgisi yer almıştı. Wallström, yemek sırasında yanında oturan politikacının elini birden baldırında hissettiğini anlatmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı, "Masada yanımda oturan kişi beni elle taciz etmeye başladı" ifadesini kullanmıştı. Bakan çarşamba günü yaptığı Facebook paylaşımında, bu yemeğe atıfta bulunup bulunmadığı sorusuna ise, "daha fazla kişisel bilgi vermek istemediği" yanıtını verdi.

AYM'nin kararına tepki göstermişti

İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, Türkiye'de 2016 yılında bir Twitter paylaşımıyla gündeme gelmişti. Bakan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her tür cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına" yönelik hükmü iptal etmesine tepki göstermişti.

Wallström, Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin veren karar geri alınmaldır" demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Wallström'ün ifadelerini, "Bir dışişleri bakanına yakışmayan, yalan ve yanlış bilgi üzerinden yapılmış bir açıklama" olarak değerlendirmişti.

 

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