Weinstein taciz skandalı: Hollywood'da 'herkesin bildiği sır'

Los Angeles, Hollywood'un 65 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen yeni taciz iddialarıyla her gün bir kez daha sarsılıyor.

Kariyerlerinin belli bir döneminde Weinstein tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen 20'den fazla kadın, "yıllardır süren bir sessizliği" bozdu.

Kadın oyuncular arasında Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayan Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Rose McGowan gibi tanınmış isimler var.

Pazar günü bu oyunculara iki kadın daha eklendi: Biri 1980'li yıllarda Londra'daki evinde Weinstein'ın kendisine saldırarak tecavüz ettiğini söyleyen İngiliz oyuncu Lysette Anthony.

1992'de Weinstein'ın tecavüzüne uğrayan bir diğer kadın oyuncunun ise kimliği bilinmiyor.

Akademi'den ihraç kararı

Weinstein cinsel ilişkilerinin karşılıklı rıza sonucu gerçekleştiğini savunurken, Hollywood'daki kadınlar Weinstein'ın tacizlerinin uzun süredir prova odalarında fısıldandığını belirtiyor.

İddialara bir tepki de Oscar Ödül Törenleri'nin başındaki kuruldan geldi ve cumartesi günü Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Weinstein'ın kuruldan kovulduğunu açıkladı.

New York ve Londra'da Weinstein'la ilgili iddialara karşı soruşturma yürütülüyor.

"Bill Cosby ve Roman Polanski hakkında da benzer adımlar atılmalı"

300 Oscar adaylığının 81'ini kazanan Weinstein'ın kovulması olumlu bir adım olarak görülse de, bazılarını tatmin etmiş değil.

Bu skandalın buz dağının görünen yüzü olduğunu söyleyen Hollywood'daki bazı gruplar, daha önce hakkında taciz iddiaları çıkmış olan Bill Cosby ve Roman Polanski gibi isimler hakkında da benzer adımlar atılmasını istiyor.