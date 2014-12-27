İstinye cinayetini işleyen 'beyaz bereliler' hâlâ aranıyor…

Uyuşturucu ticaretine bulaştığı iddia edilen Ali Ekber Akgün’ü (40) otomobili içinde kurşunladıktan sonra kaçan iki kişi hâlâ bulunamadı. MOBESE kameralarını inceleyen polisler, saldırganların cinayet sırasında beyaz bere taktıklarını belirledi.

Saldırganların beyaz bere ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları ve bu yöntemle MOBESE kameralarında teşhis için görünmemeyi hedefledikleri anlaşıldı. Akgün’ün İstinye yakınlarında lüks bir sitede Hollandalı eşi Maartje Geertruida ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

İranlı Zindaşti bağlantılı mı?

Polis, Akgün suikastı ile 3 ay önce Hadımköy’de cipinde kurşun yağmuruna tutulan İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve korumasının öldürülmesi arasında bağ olup olmadığını araştırıyor. Zindaşti, Hollanda’ya giden yüklü miktarda uyuşturucuyu ihbar etmişti.