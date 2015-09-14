İstihbarat Daire Başkanı Dinç, şüpheli sıfatıyla ifade verdi: Dink suikastını Ankara'ya da İstanbul'a da söyledik

Hrant Dink cinayetinin işlendiği 2007’de Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü görevinde bulunan şu anda ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olan Engin Dinç şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dinç, "Yasin Hayal'in ‘Hrant Dink'e yönelik bir eylem gerçekleştirebileceği, yapı olarak bu kapasitede olduğu' değerlendirmesiyle, gecikmeye mahal vermeden aynı gün gereği için İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bilgi için de İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir" dedi.

Zaman'dan Bayram Kaya ve Göksel Genç'in haberine göre, Dinç "Ayrıca konuyu telefonla arayarak şifahen de söyledim Tuncel'den Dink suikastına ilişkin en önemli bilgiyi 15 Şubat 2006'da aldık. Bu bilgiyi 17 Şubat 2006'da rapora dönüştürerek Ankara ve İstanbul'a ilettik” diye konuştu.

Dinç, İstanbul'u hem telefonla hem de yazıyla uyardıklarını söyledi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink'in katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ailesinin avukatları, 2 yıldır Engin Dinç’in ifade vermesini istiyordu.

Suikastın işlendiği 19 Ocak 2007’de Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Dinç, kısa süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi. Yıllardır konuşmayan, Savcı Gökalp Kökçü'nün iki ayrı davetine icabet etmeyen Dinç, gizlice gittiği adliyede soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bilgiler paylaştı.

Halen istihbarat daire başkanlığı görevini yürüten Dinç, “Dink suikastında Trabzon Emniyeti İstanbul'u bilgilendirmedi” iddialarının gerçek olmadığını söyledi. İstanbul Emniyeti ve İstihbarat Dairesi'ne hem yazılı hem de telefonla şifahi bilgi verdiklerini açıkladı.

Dinç'in bu ifadeleri dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadeyle çelişiyor. Cerrah ifadesinde cinayet sonrasında düzenlenen toplantıyla ilgili hala tutuklu bulunan, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’e elinde suikast planıyla ilgili bilgi ve belge bulunup bulunmadığını sorduğunu, Akyürek’in kendisine “Yok” dediğini aktarmıştı.

Dinç, Dink davası sanıklarından Erhan Tuncel'i kendi talebi ve Ramazan Akyürek'in onayıyla yardımcı istihbarat elemanı olarak kullandığını söyledi. Engin Dinç, “Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik bir eylem yapmayı planladığı hususu Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2006 tarih ve 027248 sayılı yazısı ile gereği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi için İstihbarat Daire Başkanlığı'na bildirildi. Ayrıca İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nü telefon ile arayarak konuyu kendisine şifahen bildirdim” dedi.

‘Tuncel ile makamımda görüştüm'

Dinç, şunları anlattı: “Erhan Tuncel'in, buluşmalara zaman zaman gelmediği, bazı bilgileri sakladığı yönünde kendisini çalıştıran arkadaşların şikâyetlerinin olduğunu hatırlıyorum. Hatta, Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem hazırlığında olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren, Tuncel'i şubeye usulüne uygun olarak çağırarak kendisini çalışmalarda daha dikkatli ve tutarlı olması konusunda bizzat ben kendim uyardım. Yasin Hayal'i çok dikkatli izlemesini elde ettiği tüm bilgileri ivedi bir şekilde ilgili personele iletmesini istedim. Ayrıca Tuncel'den Yasin Hayal'i eylemden vazgeçirmesi yönünde telkinde bulunmasını da istedim.

Yasin Hayal'in ‘Hrant Dink'e yönelik bir eylem gerçekleştirebileceği, yapı olarak bu kapasitede olduğu' değerlendirmesiyle, gecikmeye mahal vermeden aynı gün gereği için İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bilgi için de İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. Ayrıca konuyu telefonla arayarak şifahen de söyledim Tuncel'den Dink suikastına ilişkin en önemli bilgiyi 15 Şubat 2006'da aldık. Bu bilgiyi 17 Şubat 2006'da rapora dönüştürerek Ankara ve İstanbul'a ilettik.”

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, şüpheli olarak aralarında eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli şube müdür yardımcısı Ercan Demir, komiser Özkan Mumcu ve polis memuru Muhittin Zenit'in ifadesini almıştı. İfadesi alınan 5 isim tutuklanmıştı.