İstifa eden HDP'li bakanların yerine atanan isimler belli oldu

Seçim hükümetinden istifa eden HDP'li bakanların yerine atanan isimler belli oldu. AB Bakanlığı'ndan istifa eden Al Haydar Konca'nın yerine Star gazetesinde dış politika yazıları yazan Galatasaray Üniversitesi Öğretim üyesi Beril Dedeoğlu getirildi. Kalkınma Bakanlığı'ndan istifa eden Müslüm Doğan'ın yerine ise Müsteşar Cüneyd Düzyol atandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Başbakanlık'tan yapılan açıklama ise Anayasa gereği görevde bulunan seçimhükümetinde iki bakanın istifası sonrası Avrupa Birliği Bakanlığı’na Sayın Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı’na Sayın M. Cüneyd Düzyol getirilmişlerdir" denildi.

Beril Dedeoğlu kimdir?

1961 yılında Ankara'da doğan H. Beril Dedeoğlu, Avrupa Birliği Bakanı. Öğretim üyesi, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'nin dış politikası ile uluslararası güvenlik konularında çalışmaktadır.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Akademik kariyerine aynı kurumda, Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak başlamıştır. 1995 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde de ders vermiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de ders vermektedir.

Çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı bulunan Beril Dedeoğlu, Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde pek çok uluslararası politika yorumlarına imza atmıştır ve halen Star ve Today's Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Bir dönem Agos Gazetesi'nde de köşe yazıları yayınlanmıştır. Dedeoğlu, Kanal 24, Samanyolu Haber ve TRT Haber'de yayınlanan bir takım haber programlarına da katkıda bulunmuştur. 6 Şubat 2012 tarihinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından dört yıl için YÖK üyeliğine atanmıştır. Dedeoğlu, çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "âkil insanlar" panelinin üyesi sıfatıyla, 2013 yılının ilk yarısında İç Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda konferans ve ziyaret gerçekleştirmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.

22 Eylül 2015 tarihinde geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olmuştur.

Cüneyd Düzyol kimdir?

Mustafa Cüneyd Düzyol 1964 yılında İzmir'de doğdu. 1988 ODTÜ İnşaat Mühendisliği Mezunu. Mezuniyeti sonrası kısa bir özel iş hayatından sonra Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) göreve başladı.1989 yılında Uzman Yardımcısı oldu.

1992 yılında İngiltere'de University of East Anglia'da Kalkınma Ekonomi­si üzerine diploma çalışmasını tamamladıktan sonra 1993 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. 1995-1996 döneminde A.B.D.'de University of Illinois at Urbana-Champaign'de ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı.

1996 yılı başından itibaren İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Proje, Yatırımları Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanlığında uzman ve eğitmen olarak görevine devam etti. 1999 yılında aynı daireye başkan olarak atandı ve bu görevini 2002 yılı sonuna kadar sürdürdü. 2003-2009 yılları arasında iktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü yaptı. 2009 yılı Eylül ayında Müsteşar Yardımcılığına atandı. 2014 yılı Ekim ayından beri Müsteşar Vekilliği görevini yürüten Düzyol, 22 Eylül 2015 HDP'li Müslüm Doğan'ın istifasının ardından boşalan Kalkınma Bakanlığı görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ayrıntılar geliyor...