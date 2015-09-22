HDP’li bakanların istifa ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında neler yaşandı?

Seçim hükümetine AB Bakanı olarak giren HDP’li Ali Haydar Konca ile Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan’ın hükümetten istifa kararını açıkladığı Bakanlar Kurulu toplantısında ilginç bir diyalog yaşandı. Bakanlıktan azledilmeleri gerektiği yolundaki görüşleri eleştiren HDP’li bakanlar, “çatışmalı ortamı sona erdiremediklerini, başarılı olduklarını düşünmediklerini, görevlerini layıkıyla yapamadıklarını” belirterek 26 gün önce görev aldıkları hükümetten istifa ettiklerini açıkladılar. Davutoğlu’nun teşekkürle kabul ettiği istifaların ardından Konca ile Doğan, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu tarafından Bakanlar Kurulu salonundan uğurlanarak Çankaya Köşkü’ne taşınan Başbakanlık’tan ayrıldılar. İddialara göre, Doğan ve Konca'nın partilerinin bilgisi dahilinde yaptıkları istifanın gerekçesi "hükümetin uyguladığı savaş koşullarının giderek ağırlaşması" ve "HDP'li bakanların karar mekanizmalarına dahil edilmemesi."

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın paylaştığı kulis bilgisine göre, Konca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çatışmalı ortamı durduramadıkları için başarısız olduklarını söyledi. Toplantıda daha sonra söz alan Müslüm Doğan da eski BBP Genel Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’nun “HDP’li bakanlar azledilmeli” sözlerini eleştirdi ve çatışmaları ortamı bitiremedikleri için istifa ettiklerini açıkladı. Hande Fırat, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Konca ve Doğan’a “Cizre’de mayınları döşeyen, hendekleri kazanlar, kanasları yerleştirenler kimdi?” diye sorduğunu söyledi.

Hande Fırat, CNN Türk yayınında şunları söyledi:

İlk olarak söz alan Konca, “Çatışma ortamı kendimizi başarısız görüyoruz, görevimizi yeterince yerine getiremediğimizi düşünüyoruz. Başbakan’ın iyi niyetinden şüphe etmiyoruz” diyerek istifasını sundu.

Daha sonra söz alan Müslüm Doğan da Yasin Topçu’nun yaptığı bazı açıklamaları eleştirerek, “Biz de bu süreci durdurmak istedik, başaramadık” diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine söz alan Başbakan, “Cizre’de mayınları döşeyen, hendekleri kazanlar, kanasları yerleştirenler kimdi? Vatandaşları korumak, bizim en önemli görevimiz” deyip operasyonları savundu.

Davutoğlu, “Bu hükümet anayasal bir zorunluluk, katılmak kadar ayrılmak da doğal” dedi.

Bakanlar ayağa kalkıp el Başbakan Davutoğlu’yla el sııştı. Başbakanlık Müsteşarı Konca ve Doğan’ı kapıya kadar geçirdi.

'Gerekçe: Savaş koşulları ve karar mekanizmalarına dahil edilmemek'

Radikal'den İsmail Saymaz, Doğan ve Konca'nın partilerinin bilgisi ve onayı dahilinde bu kararı aldığını paylaşırken istifa gerekçelerinin "hükümetin uyguladığı savaş koşullarının giderek ağırlaşması" ve "HDP'li iki bakanın karar mekanizmalarına dahil edilmemesi" olduğunu yazdı.

Kalkınma Bakanlığı’ndan istifa eden HDP’li Müslüm Doğan, kendisine ulaşan İsmail Saymaz'ın “HDP’li bakanlara kabine içinde ayrımcılık uygulanması ve hükümetin savaş politikalarını ağırlaştırması nedeniyle istifa ettiğiniz belirtiliyor, doğru mudur?” sorusu üzerine, “Tabii ki, temel neden budur” dedi.