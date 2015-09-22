HDP'li bakanlar istifa etti!

28 Ağustos'ta kurulan seçim hükümetine HDP kontenjanından giren Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca istifa etti. Bakanlık koltuğunda 28 gün oturan eski Kalkınma Bakanı Doğan ve eski AB Bakanı Konca, istifa kararlarını Bakanlar Kurulu devam ederken açıklayarak Başbakanlık binasından ayrıldılar.

Seçim kabinesine AB Bakanı olarak giren Ali Haydar Konca ile Kalkınma Bakanı olan Müslüm Doğan, "görevlerini layıkıyla yerine getiremediklerini" gerekçe göstererek istifa ettiler. Başbakan Ahmet Davutoğlu istifaları teşekkür ederek kabul etti ve "Seçim hükümeti anayasal bir zorunluluk. Görevi kabul etmek de, istifa etmek de doğal" dedi.

Eski bakanlar, gerekçelerini saat 16:30'da basın toplantısı ile detaylandıracaklar.

Ankara'da 14.45'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı, istifaların ardından devam etti.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada istifa kararını Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kabul ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında Avrupa Birligi Bakanı Sayın Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Sayın Müslüm Doğan Bakanlar Kurulu üyeliğinden istifalarını Sayın Başbakan'a sunmuşlardır. Sayın Başbakan istifalarını kabul etmiştir."

"Sayın Başbakan, anayasal zorunluluk gereği oluşturulan seçim hükümetinde yer almaları sebebiyle teşekkür etmiş ve hükümete katılmak kadar ayrılmanın da kendi kararları oldugunu ifade etmiştir. İlgili bakanlıklar için en kısa sürede yeni görevlendirmeler yapılacaktır."