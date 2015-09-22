T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li bakanlar istifa etti!

Başbakan Davutoğlu, Bakanlar Kurulu'nun devam ettiği sırada gelen istifa kararlarını teşekkür ederek kabul etti

22 Eylül 2015 18:41

28 Ağustos'ta kurulan seçim hükümetine HDP kontenjanından giren Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca istifa etti. Bakanlık koltuğunda 28 gün oturan eski Kalkınma Bakanı Doğan ve eski AB Bakanı Konca, istifa kararlarını Bakanlar Kurulu devam ederken açıklayarak Başbakanlık binasından ayrıldılar.   

Seçim kabinesine AB Bakanı olarak giren Ali Haydar Konca ile Kalkınma Bakanı olan Müslüm Doğan, "görevlerini layıkıyla yerine getiremediklerini" gerekçe göstererek istifa ettiler. Başbakan Ahmet Davutoğlu istifaları teşekkür ederek kabul etti ve "Seçim hükümeti anayasal bir zorunluluk. Görevi kabul etmek de, istifa etmek de doğal" dedi. 

Eski bakanlar, gerekçelerini saat 16:30'da basın toplantısı ile detaylandıracaklar. 

Ankara'da 14.45'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı, istifaların ardından devam etti. 

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada istifa kararını Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kabul  ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: 

"Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında Avrupa Birligi Bakanı Sayın Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Sayın Müslüm Doğan Bakanlar Kurulu üyeliğinden istifalarını Sayın Başbakan'a sunmuşlardır. Sayın Başbakan istifalarını kabul etmiştir."

"Sayın Başbakan, anayasal zorunluluk gereği oluşturulan  seçim hükümetinde yer almaları sebebiyle teşekkür etmiş ve hükümete katılmak kadar ayrılmanın da kendi kararları oldugunu ifade etmiştir. İlgili bakanlıklar için en kısa sürede yeni görevlendirmeler yapılacaktır."

 

ETİKETLER

hdpbakanistifahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24