İstifa eden HDP’liler yerine iki yeni bakan nasıl atanacak?

T24

Seçim hükümetindeki AB Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı görevlerinden 26 gün sonra istifa eden HDP’li Ali Haydar Konca ve Müslüm Doğan’ın yerine kabineye parlamento içinden veya dışından iki bağımsız ismin atanması bekleniyor.

Konca ve Doğan’ın parti kararı doğrultusunda istifa etmeleri nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun HDP’ye tekrar bakanlık teklifinde bulunmak yerine, anayasanın 114. maddesi uyarınca parlamento dışında parti mensubiyeti olmayan iki bağımsız isme teklif götürerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacağı belirtiliyor. HDP kontenjanından seçim hükümetinde bakanlık teklif edilen Levent Tüzel görevi kabul etmeyince Davutoğlu parlamento dışından bakan atamıştı.

İstifalar HDP’nin parti kararına dayandığı için tekrar HDP’den bakan istenmesi beklenmiyor. Anayasanın 114. maddesine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, herhangi bir partiye mensup olmayan iki isme bu görevi teklif ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.

HDP’li bakanların istifasıyla, 1 Kasım seçimlerinden sonra yeni hükümet kurulana kadar görev yapacak seçim hükümetinde, AKP’liler dışında, dışarıdan atanan isimler kalmış oldu. MHP kontenjanından hükümete giren Tuğrul Türkeş MHP'den ihraç edilmesinin ardından AKP'ye katılmıştı. BBP kökenli Yalçın Topçu da bağımsız isimler arasında kabineye alınmıştı.

Anayasa ne diyor?

Seçim hükümetini düzenleyen anayasanın “Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu” başlığını taşıyan 114. maddesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.

116’ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün içinde kurulur.

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.

Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.”