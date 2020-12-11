"İsteyen Çin'den aşı alabilir" diyen Koca'ya CHP'li Emir'den tepki: Ağzındaki baklayı çıkartıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'ye gelecek olan Çin aşısı Coronavac'ın AKP'lilere yapılmaya başlandığını iddiasına "Çin’de eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir" yanıtını veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterirken, "Ağzındaki baklayı çıkartıyor. Nasıl engel yok? Sen necisin?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteyenin Çin aşısını getirilip olabileceği yönündeki açıklamasına CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tepki gösterdi.
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CHP'li Emir, Twitter hesabından, "Sağlık Bakanı, aşı iddiamız ile ilgili de ağzındaki baklayı çıkartıyor. Diyor ki, 'Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor. Getirip eczaneye yaptırmanın önünde engel yok ama bu riskin alınması doğru değil.' Nasıl engel yok, sen necisin?" dedi.
Emir, Çin'den alınan Covid-19 aşısının Türkiye’ye geldiği ve 10 gündür el altından AKP'li siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığı iddiasında bulunmuştu.
Sağlık Bakanı Koca ise Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuyla ilgili şunları söyledi:
“Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta deneme boyunca incelenip, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok.”
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