Bakan Koca, "AKP'liler aşı olmaya başladı" iddiasına yanıt verdi: Çin’de eczanede satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "AKP'liler aşı olmaya başladı" iddiasına yanıt verirken, "Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta deneme boyunca incelenip, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Bakan Koca, “Türkiye ilk basamak sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkelerinden. ABD, Rusya, Çin birinci basamak hizmetlerde hiç iyi değil. Göreceksiniz ABD’de uygulamada ciddi sorunlar çıkacak. İngiltere iyidir ama Almanya’dan bu anlamda daha donanımlıyız mesela. Bizim kurduğumuz ilaç takip sistemi var. Başından sonuna görüyoruz, kaydediyoruz. Bakın filyasyon sistemimiz de çok geniş ve örneği az. Ben İstanbul’da tablo vahimleşince duruma bizzat el koydum biliyorsunuz, İstanbul’da 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayısını 620’den 2000’e çıkardık. Şimdi alarm veren 5 il var, onlarda da benzer şeyleri yapacağız, göreceksiniz tablo aşağı gidecek." düşüncesini dile getirdi.

Koca, “Aşıyı teşvik etmek için Covid geçiren ile aşı yaptıran arasındaki farkı var gücümüzle anlatacağız. Akıl ve bilim yolunu hep ifade edeceğiz. aşı düşmanları da gelip aşı olmak isteyecek. Bundan emin olun” dedi.

"50 milyon doz aşı yapılınca her şey normale döner mi?" sorusuna Bakan Koca, Çok rahatlarız, açılma büyük oranda başlar" yanıtını verdi.

"Daha büyük bir kapanmaya gerek olacağını sanmıyorum"

Alçı yazısında şunları kaydetti:

Hafta sonları ve gece 21 sonrası sokak kısıtlaması devam ediyor, yılbaşında da kısıtlama olacak. Peki daha fazlasını, tam kapanma ya da mağazaların, restoranların tümden kapanmasını beklemeli miyiz?

Fahrettin Koca’ya göre bu tedbirlerin sonuçları yavaş yavaş geliyor, şu aşamada daha geniş bir kapanma tahmin etmediğini söyledi bana.

"Ölü sayısını tartışmak savaşta şehit sayısı tartışmaya benziyor, çok acı ve çok yanlış"

"Ölüm rakamları ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Sağlık Bakanlığı pandeminin başından beri bu spekülasyonu sonlandıramadı. Covid ölümleri saklanıyor mu?

Koca, İBB’nin verdiği bulaşıcı hastalık ölümleri ilgili açıklama yaptı ama ben kendisine geçen yıl bu zamanlarda ölenlerin sayısı ile bu yıl ölenlerin sayısı arasındaki farkın büyüklüğünü nasıl açıkladığını sordum.

"Nagehan Hanım TUİK her yıl olduğu gibi bu yılın da sonunda birçok veri gibi kayıplarımızın sayısını da yayınlayacak, orada göreceğiz. Bu yıl geçen yıllara göre her şeyin farklılaştığı bir durum söz konusu. Ölüm sayısını il il değerlendirmek doğru olmayabilir, çünkü Covid tanısı konanlar oldukları yeri terk edemiyorlar, geçen yıllarda dolaşım çok daha fazlayken bu yıl öyle değil. Tanı nerede konursa orada takip ediliyor. Vefat da orada oluyor. Dolayısıyla toplam sayıya bakmak daha sağlıklı.

Bulaşıcı hastalıkla ilgili açıklama yaptım. Bu yıl her türlü enfeksiyon bulgusu olan tedbir amaçlı bulaşıcı hastalık kategorisine alındı, defin ona göre yapılıyor. Mesela kanser hastalarının büyük çoğunluğu kanserden değil vücutlarındaki bir enfeksiyondan hayatlarını kaybederler onları da bulaşıcı hastalık kategorisine yazıyorlar. Ben ölü sayıları üzerinden spekülasyonu savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum. Çok acı, çok yanlış."