İşten çıkarılan THY hostesi dünya basınında

Türk Hava Yolları’nda 2009 yılından beri kabin memuru olarak çalışan Z.Ş.’nin fotomodellik yapınca işini kaybetmesi dünya basınında da yankı buldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz Daily Mail ve Daily Mirror gazeteleri ile Yunanistan’ın Parapolitika haber sitesinde yer verilen haberlerde 31 yaşındaki kabin görevlisinin verdiği cüretkar pozlar nedeniyle işinden kovulduğu belirtildi.

Daily Mail’de yer alan haberde THY’nin daha önce kırmızı ruju yasakladığına dikkat çekildi ve olay muhafazakarlaşmanın bir örneği olarak verildi.

THY yetkilileri ise Z.Ş.’nin işten çıkarılma nedeninin "performans düşüklüğü ve verimsizlik" olduğunu söylemişti. THY tarafından Z.Ş.’nin işine 3 ay önce son verdiği bildirildi.