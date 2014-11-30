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İşten çıkarılan THY hostesi dünya basınında

Yabancı basın, THY'deki bir kabin hostesinin fotomodellik yaptığı için işten çıkarıldığı iddialarını 'muhafazakarlaşma örneği' olarak yorumladı

30 Kasım 2014 14:14

Türk Hava Yolları’nda 2009 yılından beri kabin memuru olarak çalışan Z.Ş.’nin fotomodellik yapınca işini kaybetmesi dünya basınında da yankı buldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz Daily Mail ve Daily Mirror gazeteleri ile Yunanistan’ın Parapolitika haber sitesinde yer verilen haberlerde 31 yaşındaki kabin görevlisinin verdiği cüretkar pozlar nedeniyle işinden kovulduğu belirtildi.

Daily Mail’de yer alan haberde THY’nin daha önce kırmızı ruju yasakladığına dikkat çekildi ve olay muhafazakarlaşmanın bir örneği olarak verildi.

THY yetkilileri ise Z.Ş.’nin işten çıkarılma nedeninin "performans düşüklüğü ve verimsizlik" olduğunu söylemişti. THY tarafından Z.Ş.’nin işine 3 ay önce son verdiği bildirildi.

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