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Yaşam

THY hostesi verdiği pozlar nedeniyle işten atıldı

Türk Hava Yolları'nda 6 yıldır kabin memurluğu görevi yapan Z.Ş., verdiği pozlar nedeniyle de THY'deki işinden oldu

26 Kasım 2014 20:05

2009 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak görev yapan 128. dönem kabin memuru Z.Ş., fotomodellik yaptığı gerekçesiyle işini kaybetti. 

AirportHaber.com'un haberine göre kabin memurluğunun yanı sıra profesyonel olarak modellik yapan Z.Ş., verdiği pozlar sebebiyle THY yönetiminin tepkisini çekti.

THY bir süre önce sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili olarak çalışanların dikkatli olması ve uygunsuz içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında idari soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

 

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