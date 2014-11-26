THY hostesi verdiği pozlar nedeniyle işten atıldı

2009 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak görev yapan 128. dönem kabin memuru Z.Ş., fotomodellik yaptığı gerekçesiyle işini kaybetti.

AirportHaber.com'un haberine göre kabin memurluğunun yanı sıra profesyonel olarak modellik yapan Z.Ş., verdiği pozlar sebebiyle THY yönetiminin tepkisini çekti.

THY bir süre önce sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili olarak çalışanların dikkatli olması ve uygunsuz içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında idari soruşturma başlatacağını duyurmuştu.