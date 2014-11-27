THY'den hostes açıklaması: İşten çıkarılma sebebi performans düşüklüğü

Türk Hava Yolları, İtalya'da bir dergiye kapak olan kabin memuru Z.Ş'nin performans düşüklüğü ve verimsizlik nedeniyle işten çıkartıldığını açıkladı.



2009 yılından beri Türk Hava Yolları’nda çalışan Z.Ş.’nin fotomodellik yaptığı için Türk Hava Yolları’ndan çıkarıldığı iddia edildi.



Konuyla ilgili olarak konuşan THY yetkilileri ise Z.Ş.’nin işten çıkarılma nedeninin ‘performans düşüklüğü ve verimsizlik’ olduğunu söyledi. THY tarafından Z.Ş.’nin işine 3 ay önce son verdiği bildirildi.

Airporthaber.com ise İtalya'da Linerva Dergisi'ne kapak olan Z.Ş., kabin memurluğu ile birlikte modellik de yapmak isteyince işten çıkarıldığını iddia etmişti.





