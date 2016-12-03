İşte Trump'ın 35 milyar dolarlık kabinesi

Ocak ayında ABD Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump’ın kabinesi büyük oranda şekillendi. Trump, son olarak emekli General James Mattis’i Pentagon’a aday göstereceğini açıkladı. Kabinede emekli general ve milyarderlerin ağırlığı dikkat çekici.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberi şöyle:

Pentagon'un (ABD Savunma Bakanlığı) basın odasının girişinde uzun süre fotoğrafı asılı kaldı. Çünkü kongrede ifadeye çağrılmıştı. Başında olduğu deniz piyadelerinin diğer tüm askerlerden üstün olduğunu söylemişti. ‘Gerçek askerler deniz komandolarıdır’ diyordu. 2013’te emekli oluncaya kadar sadece tek değil, birçok fotoğrafı vardı basın odasında. Ve onlardan birinin altında da şu lafı yazılıydı: “Nazik olun, profesyonel olun. Ama tanıştığınız herkes için onu öldürecek bir planınız olsun.” Trump’ın önceki gün yine teamüllerin dışına çıkıp 1950’den beri olmayan bir şey yaparak, senatodan özel izin alması gerektiği halde Savunma Bakanlığı’na aday göstereceğini açıkladığı emekli Orgeneral James Mattis (66) işte böyle biri.

İran'a karşı sert: 2003’te Irak’ın işgali başladığında ülkeye ilk giren deniz komandolarını o komuta ediyordu. Sonrasında ülkenin bazı kentlerindeki Sünni direnişine karşı da savaşı o yönetti. CENTCOM komutanıyken Irak ve Afganistan savaşları ona devredildi. Ve “Çılgın Köpek”, “Savaşçı Keşiş” gibi lakaplarla anılan Mattis, Pentagon’da her zaman sertliğiyle tanındı. Obama yönetiminin 2013’te İran’la yürüttüğü gizli görüşmeler sonrası başlayan jeostratejik kayma sırasında da İran karşıtı görüşleriyle bilinen Mattis için yol bitti. Ve emekli edildi.

Trump’ın Savunma Bakanı adayı Mattis, ulusal güvenlik danışmanlığına getirdiği emekli Korgeneral Mike Flynn’den sonra üst düzey bir görev için seçtiği ikinci general. Flynn kadar sert. Ancak aynı zamanda, Obama yönetiminin İran anlaşmasına geçmişte karşı çıksa da, şimdi anlaşmanın iptal edilmesinin kötü olacağını savunacak kadar rasyonel. Ayrıca kampanya sırasında işkenceyi savunan Trump’a bunun yanlış olduğunu söyleyecek ve 19 Kasım’da Trump’la yaptıkları görüşmede yeni başkanın görüşünün değişmesini sağlayacak kadar çizgisine bağlı. Donald Trump’ın aksine Rusya’ya karşı da oldukça katı.

35 milyar dolarlık kabine

Donald Trump’ın zenginler kulübünü andıran kabinesinin toplam servetinin 35 milyar dolara ulaştığına dair bir rakam telaffuz ediliyor.

- Ticaret Bakanlığı için seçtiği Wilbur Ross, satın alacak batık şirket kovalamasıyla bilinen ve 2.5 milyar dolar kişisel serveti olduğu hesaplanan bir zengin.

- Wilbur Ross’un yardımcılığını üstlenecek, Chicago Cubs beyzbol takımının sahibi Todd Ricketts’ın da 1 milyar doları var.

- Eğitim Bakanı olacak Betsy DeVos’un ailesinin servetinin 5.1 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

- Ulaştırma Bakanı olacak Elaine Chao da yine zengin bir aileden geliyor. Ve babasının, senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluk liderliğini yürüten kocası Mitch McConnell’a bir yılda hediye olarak 5-25 milyon dolar verdiği biliniyor.

- Hazine Bakanlığı’na geçecek Steven Mnuchin ise 17 yıl Goldman Sachs’te çalışmış ve 40 milyon dolarlık bir servet elde etmiş başka bir zengin.

- Enerji Bakanlığı’na da 16.7 milyar dolarlık bir serveti olduğu hesaplanan Harold Hamm getirilebilir.