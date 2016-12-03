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Dünya

Economist: Türkiye'nin Trump hevesi uzun sürmeyebilir

"Erdoğan ve Trump arasındaki ilişki iyi bir başlangıç yapmış olabilir. Ama uzun sürmeyebilir"

03 Aralık 2016 01:23

İngiliz dergisi Economist, "Türkiye'nin İslamcı Cumhurbaşkanı Donald Trump'ı kucaklıyor" başlıklı makalesinde Türkiye'nin Trump'ı başkan olarak benimsemekte duyduğu 'hevesin' uzun sürmeyebileceğini aktarıyor.

Dergi, Donald Trump'ın Amerikan başkanı seçilmeden önce Müslüman göçmenlerin sınırdışı edilmesine yönelik sözlerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cephesinde tepkiyle karşılandığını hatırlatıyor.

Haziran ayında Erdoğan'ın Trump'ın sözleri üzerine İstanbul'da bulunan Trump Towers binasından Trump'ın isminin alınmasına yönelik yaptığı çağrı aktarılıyor.

Ancak Economist dergisi, Erdoğan'ın bu konuda fikrini değiştirdiğini ifade ederek iktidardaki AKP'nin Trump başkanlığını umut ve neşeyle karşıladığını belirtiyor.

Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardında olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in iade edilmesinin Trump ile daha kolay olduğunun düşünüldüğü vurgulanıyor.

Erdoğan'ın, Rus lider Vladimir Putin'e hayranlığını dile getiren Trump'ın muhaliflere baskıya önem vermeyeceğini düşünme ihtimali derginin sayfalarına taşınıyor.

Büyük tartışma yarattıktan sonra geri çekilen 'cinsel istismar' düzenlemesi, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'yle yakınlaşmaya çalışması ve AB'nin Türkiye'ye karşı 'sabrının' azalmaya başlaması, Türkiye için son zamanlarda bu yönde yaşanan gelişmelere örnek olarak gösteriliyor.

Ancak Economist, 'Avrupa ile kötüleşen ilişkilerin yerine Trump ile yeni bir arkadaşlık kurmak isteyen' Türkiye'nin hayalkırıklığına uğruyabileceğini söylüyor:

"Yeni başkan, Türkiye'nin Gülen ile ilgili kaygılarına sempatiyle yaklaşıyor olabilir, ama olmayabilir de. Her şekilde bu din adamının kaderi Amerikan mahkemelerinde yatıyor. Trump'ın ekibi, Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak tanımlamak istiyor, İran'la nükleer anlaşmayı geri almak istiyor, IŞİD'e karşı PKK'nın Suriye kanadını silahlandırmaya devam ediyor. Erdoğan tüm bunlara kararlılıkla karşı çıkıyor."

Dergi aynı zamanda Trump'ın yetkilendirdiği isimlerin Erdoğan'ın büyük hayranları olmadığını vurguluyarak yazıyı, "Erdoğan ve Trump arasındaki ilişki iyi bir başlangıç yapmış olabilir. Ama uzun sürmeyebilir" diyerek bitiriyor.

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