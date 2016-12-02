Piyasalardaki Trump rallisi etkisini kaybediyor

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, milyarder fon yöneticisi Bill Gross'un yatırımcıların Donald Trump'ın seçilmesinin etkilerini yanlış değerlendirdiğini ve artan teşviklerden gelecek kazançlarının geçici olabileceğini kaydetmesi ile birlikte, Trump'ın seçilmesinden bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi. Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Asya'ya yayılırken, Japonya, Avustralya ve Güney Kore'de satışları yönlendirdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları da geriledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, yen dolar karşısında, kilit önemdeki ABD istihdam verisi, İtalya'da haftasonunda yapılacak olan referandum ve Avusturya'daki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kazançlarını genişletti. Altın ralli yaparken, Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri düşüşünü genişletti ve petrol OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasının ardından 51 dolar civarında kaldı.

Gelişmiş piyasa hisse senetleri de, Trump'ın seçim zaferinin ABD ekonomisinin görünümünü iyileştirmesi ve Fed'in bu ay faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 100'e çıkarması ile birlikte güçlenen reflasyon işlemleri ortamında, ABD seçimlerinden bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi. İtalya'da Senato'nun gücünün azaltılmasının oylanacağı referandum da risk beklentilerini etkiliyor ve oylamadan "hayır" çıkması durumunda hükümet istifa edebilir.

Sydney'de Rivkin Securities küresel yatırım analisti James Woods, "Piyasalar oldukça güçlü bir ralli yaptı ve oldukça fantastik üç hafta geçirdik. Ancak alım baskısı açık bir şekilde ortadan kalkmış görünüyor," dedi ve "Bir miktar düzeltme düşüşleri ve kar satışları göreceğiz. Teknik açıdan bakıldığında, bu durum ivme göstergelerinin, kazançların yeniden başlayabilmesinden önce, gerilemesine neden olacak" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'de bugün TSİ 16:30'da Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

MSCI Asya Pasifik Endeksi'nde, Londra saati ile 07:15'te yükselen hisse sayısının iki katı hisse değer kaybetti.