İşte TBMM Başkanlığı'na sunulan bedelli askerlik teklifinin tam metni

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AKP, Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın imzalarıyla bedelli askerlik başlığıyla gündeme gelen ancak pilot ve pilot adaylarına ilişkin usullerin yeniden düzenlemesi, sağlık personeline yıpranma hakkı verilmesi, şans oyunlarında ikramiye oranlarının artırılmasını da kapsayan torba yasayı TBMM Başkanlığı’na sundu.

TBMM Başkanlığı’na verilen metinde, bedelli askerlik teklifi hazırlanmasına gerekçe olarak, ‘son yıllarda artan yoklama kaçağı ve bakata sayılarının önüne geçilmesi ile geniş toplumsal kesimlerden gelen talepler’ gösterildi. Bedelli askerlik konusundaki düzenlemelere ilişkin, teklifte şu ifadelere yer verildi:

“Maddeyle 1111 sayılı Askerlik Kanunun ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanların, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parası ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir.

Askerlik Kanunununun 86. maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı kanunun 89. maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikmenin engellenmesi amacıyla düzenleme teklifiyle, 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerin, bedel ödemek ve 26 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaması ve başlatılmış olanların ise sona erdirilmesi öngörülmektedir. Bu uygulama ile elde edilecek tutar bütçeye kaydedilecek ve bu tutarlar karşılığında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklenmek suretiyle savunma sanayii ihtiyaçlarına destek olunacaktır. Maddede öngörülen yaş sınır, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir.”

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin tam metni şöyle.