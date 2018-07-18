Bedelli askerliğe CHP'den destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu bedelli askerlik tasarısını destekleyeceklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Özel, "Bedelli askerliğin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu 'torba kanun' teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Tasarıya göre, 31 Aralık 1993'ten önce doğanlar bedelli askerlikten 15.000 lira karşılığında faydalanabilecek. 28 günlük temel askerlik eğitiminin talep edildiği tasarı için kamuda ve özel sektörde çalışanların ücretsiz izinli sayılacağı bildirildi.

'Parası olmayanların da yararlanması lazım'

Tasarıya ilk destek CHP'den geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, bedelli askerlik tasarısının kabul edilmesi gerektiğini ifade etti:

"Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım."