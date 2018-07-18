Bedelli askerlik tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu hakkı kullanacak kişilerin 28 günlük temel askerlik eğitimi almak zorunda olacağını söyledi.

Teklifin toplamda 18 maddeden oluştuğunu belirten Muş, “Engelli vatandaşlar da yararlanabilecek. En kısa sürede kanunlaşmasını beklemekteyim. Tekrar milletimize hayırlı uğurlu olsun. 28 günlük temel askerlik eğitimi olacak. Çalışanlar ücretsiz izinde sayılacak. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bir bedel söz konusu” dedi.

Muş, bedelli askerlik yapacak çalışanların durumuyla ilgili olarak da, "Hem kamuda hem özel sektörde çalışan vatandaşlarımız için ücretsiz izin olacak. Yapıp dönecekler, iş akitlerinin feshedilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak" diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili, bedelli askerlikten elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağına dair de, "Hazine'ye aktarılacak. Cumhurbaşkanına yetki verilmesi suretiyle de nerede kullanılacağı belli olacak" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin detayları şöyle:

-Bedelli askerlik için yaş sınırı 25 olacak. ​31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak.

-Bedeli 15 bin Türk Lirası. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, 2 bin Euro ödeyecek.

-Süresi 28 gün olacak. Temel askerlik eğitimi verilecek.

-Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak.

-Engelli vatandaşlar da yararlanabilecek

-Zorunlu eğitimin nerede yapılacağını Savunma Bakanlığı belirleyecek.