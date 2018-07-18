Bedelli askerlik için kredi çekenler ne kadar geri ödeyecek?

Bedelli askerlik için ayrıntılar netleşiyor. Son gelen bilgilere göre yaş sınırı 25 olacak. Fiyat ise 15 ile 20 bin TL arasında değişebilir. Peki bedelli askerlik için 20 bin TL kredi çeken bir vatandaş kaç ay vadeyle ne kadar ödeme yapacak?

Özel bir bankadan kredi çeken vatandaş, 20 bin TL için 12 ay vadeyle 22 bin 733 lira ödeyecekken, kamu bankasından bu rakam 22 bin 699 lira olarak bildirildi.

24 aylık kredi imkânının da olduğu kredi çekiminde özel bankada 20 bin TL için 25 bin 458 lira kamu bankasında ise 25 389 lira geri ödenecek.

İşte bedelli kredisi senaryoları