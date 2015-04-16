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İşte savcı Kiraz'ın ön otopsi raporu

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan 1 Nisan 2015 tarihli ön otopsi tutanağı savcılığa ulaştı

16 Nisan 2015 15:22

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında rehin tutulduktan 8 saat sonra şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan ön otopsi tutanağında ölüm nedeni, "Mermi yaralanması sonucu oluşan kafatası kırığına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama" olarak gösterildi.

İstanbul Adalet Sarayı"nda 31 Mart günü DHKC'liler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilen Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan 1 Nisan 2015 tarihli ön otopsi tutanağı savcılığa ulaştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ön otopsi raporuna ilişkin tutanakta 2 savcı, otopsi şube müdür vekili, 3 adli tıp uzmanı doktor, 2 asistan, 2 otopsi teknikeri ile 1 fotoğrafçı olmak üzere toplam 11 kişinin imzası bulunuyor.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, raporda ölüm nedeni şu şekilde yazıldı: "Ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı kafatası, kot ve skapula kemik (kürek kemiği) kırığıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama."

Raporda ayrıca, yapılan mikroskobik incelemede Savcı Kiraz'ın vücudunda 7.65 mm çapında silaha ait iki adet mermi çekirdeğinin de ön otopsi sırasında çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

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