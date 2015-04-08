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'Savcı Kiraz’ın odasında 180 kurşun izi çıktı!'

Savcı Mehmet Selim Kiraz ve iki eylemcinin öldüğü oda tadilat yapılarak eski haline getirildi

08 Nisan 2015 12:02

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında geçen salı günü öldürülen savcı Kiraz’ın odası tadilat yapılarak eski haline getirildi. Çatışmanın izleri giderilirken odanın girişine “Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz” tabelası asıldı. Koltuğuna da Kiraz’ın çerçeveli fotoğrafı kondu. Hukukçular Derneği’nden bir grup savcı Kiraz’ın masasının üzerindeki Türk bayrağının üzerine karanfil bırakarak dua etti.

Bu arada 8 gün önce yaşanan çatışmayla savaş alanına dönen odanın halini gizlemek için apar topar tadilat yapıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, odanın her noktasında kurşun izleri olduğu, giriş kapısının bile delik deşik olduğu ve oda duvarlarında 180 kurşun izinin olduğu öne sürüldü.

 

'150 polis kurşunu'

 

İddiaya göre bu kurşunların 150’sinin operasyonu gerçekleştiren polislerin silahından, 30’u da eylemcilerin silahından çıktı. Kapının arkasına odadaki eşyalarla bariyer yapıldığı için yan odanın duvarı patlatıldı. Duvarda yaklaşık 150 santimetre yüksekliğinde 50-60 santimetre genişliğinde delik açıldı. Kiraz’ın bedenini kendilerine kalkan yapan eylemciler, pencere önünde köşeye çekilerek çatışmaya girdi. Bu nedenle kan izlerinin cam önündeki bölümde toplandığı tespit edildi.

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