İşte Muharrem İnce'nin mal varlığı!

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Hakkari’de düzenlediği mitingde malvarlığını açıkladı. Eşi Ülkü İnce’den istediği malvarlığını bütün gazetecilere dağıtan İnce, “5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. Neyim artmış, neyim azalmış... Siz zenginleşmeden, ben zenginleşmeyeceğim. Önce siz zenginleşeceksiniz, sonra ben zenginleşeceğim” dedi.

İşte İnce’nin dağıttığı mal beyanı:

Muharrem İnce'nin yayınladığı beyana göre çiftin 4 ayrı banka hesabında toplam 100 bin Türk lirası, 20 bin ABD Doları ve 30 bin Euro bulunuyor. İnce çifti aynı zamanda 40 bin lira değerinde 225 gram altına sahip. Muharrem İnce’nin iki ayrı bankaya da 31 bin 200 lira kredi borcu bulunuyor.

Edirne'de 100 bin lira değerinde Edirne’de bir evleri, Elmalıkköyü ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde toplam 200 bin lira değerinde 2 ayrı tarlaları, Fevziçakmak Caddesi’nde 150 bin lira değerinde bir evleri, Elmalıkköyü’nde 300 bin lira değerinde, içerisinde bir evin bulunduğu arsaları ve İnce'nin babasından kalma tarla hissesi ile Ankara Çankaya’da 600 bin lira değerinde bir evleri bulunuyor.

İnce çiftinin kredi borcu süren 109 bin lira değerinde 2016 model BMW marka otomobilleri, yine kredi borcu süren 2012 model 80 bin lira değerinde Mercedes marka bir otomobilleri ile 328 bin lira değerinde 2015 model BMW marka bir otomobilleri var.

Mal varlığını Hakkari'deki mitingte açıkladı: YSK hâkimi biliyor, Hakkarili esnaf da bilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için ‘gariban’ ifadesini kullanmasını da eleştiren İnce, “Geçen gün bana 'gariban' dedi. Ben Sayın Erdoğan'dan 5 ay fazla milletvekilliği yaptım. Benim kıdemim 5 ay fazla. Başbakan'la milletvekilinin maaşı 3 aşağı 5 yukarı aynı. 16 yıldır milletvekiliyiz. Bir tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil, babamızdan birkaç mülk kaldı. Ben şimdi Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. YSK'ya verdik ama gizli verdik. Hakim bilecek de Hakkari'deki esnaf kardeşim niye bilmesin” ifadelerini kullandı. İnce, şöyle devam etti:

“5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. Neyim artmış, neyim azalmış... Siz zenginleşmeden, ben zenginleşmeyeceğim. Önce siz zenginleşeceksiniz, sonra ben zenginleşeceğim. Sıradan bir kamyon şoförünün oğlunu bu aziz millet 16 yıldır milletvekili yaptı. Sekreter, danışman, koruma, diplomatik pasaport verdi. Verdi de verdi bu fakir millet. Ben de gönlümü vermek istiyorum. İstiyorum ki, 5 yıl cumhurbaşkanlığı yapıp, bu milleti barıştırıp, sorunlarını çözüp; 5 yıl sonra emekli olup torunlarıyla Sümbül Dağı'na bakarak emekli bir cumhurbaşkanı olup demli çay içmek istiyorum. Sizden bir avuç pirinç istiyorum, size bi kazan pilav yapacağım bununla.”