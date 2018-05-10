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Erdoğan'la İnce karşılıklı çay içmiş, Rize'de ortak tanıdıkları varmış

Erdoğan'dan İnce'ye: Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz

10 Mayıs 2018 17:11

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. Bir araya gelen iki aday karşılıklı çay içerken Rize'den ortak tanıdıkları çıkmış.

Erdoğan ile İnce dün akşam 21.00'da bir araya gelmiş  görüşme 40 dakika sürmüştü.

Habertürk televizyonundan Sibel Erdem'in verdiği bilgiye Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi.

Ortak tanıdıkları çıktı

Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizeli'nin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti. Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da, Baykal'a şifa dilediğini belirtti.

Erdoğan ile İnce arasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.

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