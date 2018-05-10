Muharrem İnce: Erdoğan, "Hakkâri mitinginde Türk bayrağı olacak mı" dedi, kameralar göstersin...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün (10 Mayıs 2018) gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgi verdi. Erdoğan'ın Hakkâri mitingini kastederek "Orada Türk bayrakları olacak mı" diye sorduğunu söyleyen İnce, "Ben de dedim ki tabii olacak. Kameralar göstersin de Erdoğan görsün" ifadesini kullandı.

Mitinge katılanların Erdoğan'ı yuhalamasını istemeyen İnce, "Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin, yuhalamayın, yapmayın" diye konuştu.

İnce, Kürt sorununu da 3B formülü ile çözeceklerini belirtti. "Kürt sorunu ahlakî bir sorundur. Politikacı Diyarbakır'a, Hakkari'ye gelir, güzel laflar eder" diyen Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Kürtlerin hoşuna gidecek. Başka yere bir gider, unutur, bambaşka bir adam olmuş. Ben size söz veriyorum. Burada yaptığım konuşmayı Rize'de yapacağım. Ne ben sizi kandıracağım, ne de FETÖ beni kandıracak. Yapamayacağımızı söylemeyeceğiz, bazen siz kızacaksınız bana bazen Kocaeliler bazen Edirneliler bazen Diyarbakırlılar. Biz doğruyu bulacağız, 81 milyon kendisine 'Biz beraber mi yaşayacağız, ayrı ayrı mı yaşayacağız' sorusunu soracak.

"Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bursa'nın B'si, 3-B ile çözeceğiz. Bir, barışacağız, İki, büyüyeceğiz, üç, bölüşeceğiz. Gönüllerde, yüreklerde, sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz geliştikçe, mahkemelerimiz bağımsız oldukça dış yatırımcı, yabancı sermaye gelecek. Türkiye uygar bir ülke, orada hukukun üstünlüğü vardır. Buna inanacak, ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce gelirimiz artacak; bunu da hakkaniyetli biçimde bölüşeceğiz. Hakkari da bundan payını alacak. Hakkari'de liseye giden Berfin kızımız, Siyasal Bilgiler Üniversitesi'ne gidip Yalova'ya vali olmanın hayalini kuracak."