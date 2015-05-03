İşte MHP'nin seçim beyannamesinin tam metni

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Taktik gereği seçim beyannamelerini sona bıraktıklarını ifade eden Devlet Bahçeli, beyannamenin açıklanması için 3 Mayıs Türkçülük gününün özellikle seçildiği belirtti. MHP’nin seçim beyannamesinde de diğer partilerde olduğu gibi ekonomik vaatler öne çıktı. Asgari üzretin 1400 liraya çıkarılacağını belirten Bahçeli, cemevlerine devlet yardımı ve taşeron işçilere kadro sözü verdi.

“Emeklilere Mart ve Eylül aylarında 1400'er lira olmak üzere yıllık iki asgari ücret tutarında emekli desteği” sağlanacağını söyleyen Bahçeli, esnafın emekli aylığından kesilen primin kaldırılacağını, sağlık hizmetlerinde alınan ek ücretin kaldırılacağını, kadın istihdamını yaygınlaştırılacağını, kadınlara doğum için doğum borçlanma hakkını getireceklerini ifade etti.

Şiddete maruz kalan kadınlara adli yardım desteği sağlayacağını belirten Bahçeli kadına şiddet davalarında zaman aşımının kaldırılacağını, şiddete uğrayan kadınların mahkeme harç ve masraflarından muaf tutulacağını vurguladı.

“Tüm vatandaşlarımızı kapsayan aile avukatlığı sistemi oluşturacağız. Her öğrenciye öğrenim süresince başarılı olmak kaydı ile 10 bin liraya yüksek öğrenim kuponu vermekle birlikte işe girince faizsiz olarak 4 yılda tahsil edeceğiz” diyen Bahçeli, “Evlenecek ihtiyaç sahibi gençlerimize kamu bankaları aracılığıyla 10 bin lira faizsiz kredi alma imkânı getireceğiz.Sosyal refahı artıracak destekleyici düzenlemeler yapacağız” açıklamasında bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

“Muhtaç ailelere, harcama kartı hilal kart imkanı sunulacaktır. Kamu arazilerini yoksul vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. Yetim ve öksüz evlatlarımıza aylık 100 lira bağlayacağız. Şartlı eğitim ve sağlık yardımını 50 lira artıracağız. Yoksullara yönelik toplu konut yatırımında belediye harçları sıfırlayacağız. Aylık 200 kilowat saatin altında elektrik üreten ailelere yüzde 75 indirim uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan elektrik kayıp kaçak bedeli alınmayacak. Sayaç okumaya bağlı olmayan giderler yansıtılmayacaktır. Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması suretiyle vergide adalet sağlanacak.

Alacakların vasfı ne olursa olsun icra ve haciz uygulamaları hiç kimsenin gelirini asgari ücretin altına düşürecek şekilde uygulanamayacaktır. Vatandaşlarımız borç ve yüksek faiz sarmalından kurtarılacaktır. 65 yaş aylığı 300 liraya yükseltilecektir. Belli nüfusun üzerindeki yerlerde yaşlı bakım evlerinin yapılmasını hedefliyoruz. Engelli kardeşlerimize, kamudaki kotasının tamamını atama yapacağız. Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon imkanlarını yükselteceğiz, engelli aylığı 400 liraya.

Gazilerin şehit ailelerinin malullerin öncelikli olarak işe yerleştirilmelerini ve topluma kazandırılmalarını amaçlıyoruz. Gazilerimize 3600 günde emekli olabilme hakkı vereceğiz. Özlük haklarını iyileştireceğiz. Gaziler arasındaki eşitsizliği gidereceğiz. Malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz. Şeref aylığı 1400 liraya yükseltilecek. Muharip gazilerimizin hepsine aynı tutarda ödeyeceğiz.

Kamu personel rejimini liyakati esas alan anlayışla yeniden düzenleyeceğiz. Kamuda çalışan taşeron işçiler, 4C'liler, geçici statüde çalışanları kadroya alacağız.

Geçici ve mevsimlik işçilerin mağduriyeti giderilecek, kamu işlerine naklen atanabilme imkanı atanabilecektir. Eşit değerde iş yapan eşit ücret alacaktır.

Dikkatinizi çekiyorum, kamu çalışanlarına yapılan tüm ek ödemeler, emekli aylıklarına, kıdem aylıklarına yansıtacağız. Kamu çalışanlarına disiplin affı getirecek, bir derece hakkından yararlanmamış memurlarımıza bir derece vereceğiz.

Emekli ikramiyesinde yıl sınırını kaldıracağız. İmam ve müezzini olmayan cami kalmayacaktır. Cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak, cami -cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilecek, cemevlerine devlet yardımı yapılacaktır. Diyanet işleri başkanlığı, Alevi İslam inancını temin edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin tamamı kademeli olarak sınıflarına kavuşacaktır.

Öğretmenlerin ek ders ücretleriyle eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz. Eğitime hazırlık ödeneğini artırarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele ödeyeceğiz. Eğitime katkı aracılığıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkının yüzde 50'si kadar devletin katkıda bulunmasını sağlayacağız. Biriken miktarın yüksek öğrenimde kullanılmasını ön görüyoruz.

Sağlık bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşasını sona erdireceğiz.

İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı hakkını yeniden vereceğiz.

Emniyet çalışanlarımızın çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirerek, polislerin ek göstergesini 3600'e yükselteceğiz.

Astsubayların intibaklarını yapacak, uzman jandarma ve erbaşların mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız.”

MHP’nin seçim beyannamesinin tam metnini okumak için tıklayınız…