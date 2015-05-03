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Bahçeli, MHP seçim beyannamesi ile sahaya iniyor

Beyannamede çözüm sürecinin bitirilmesi ve ekonomik vaatler ön planda olacak

03 Mayıs 2015 13:59

MHP, seçim beyannamesini bugün saat 13.00'te açıklayacak. Beyannameye son şeklini Genel Başkan Devlet Bahçeli verdi. Beyannamede öne çıkan başlık "ekonomi" olacak. Çözüm sürecine son vermeyi vaat eden MHP, işsizlik ve yüksek faiz gibi konularda da çözüm önerilerini açıklayacak.

Beyannameyi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklayacak.

Eşit adalet, temiz yönetim, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile sosyal yardımlar, beyannamenin diğer başlıkları.

 

Bahçeli meydanlara inecek

 

MHP Lideri Bahçeli, seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından meydanlara inecek. 6 Mayıs’ta Çankırı’dan seçim mitinglerine başlayacak olan bahçeli 60'a yakın ile gidecek. MHP'nin miting programında Şanlıurfa ve Gaziantep gibi iller de bulunuyor.

Bahçeli, 17 Mayıs'ta Mersin'de olacak. Aynı tarihte, HDP'nin de Mersin mitinginin olması MHP yönetimini harekete geçirdi. Gerginlik yaşanmaması için çözüm arayışına girildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, MHP seçim için kesenin ağzı açtı. Seçim nedeniyle bu yıl hazinenin siyasi partilere verdiği yardım miktarı yaklaşık üç kat arttı. MHP, 77 milyon liranın üzerinde bir hazine yardımı almaya hak kazandı.

Kaynağın yaklaşık 40 milyon liralık kısmı seçim için harcanacak. Gerekirse bu oran artırılıcak.

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