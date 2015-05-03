MHP asgari ücreti 1400 lira çıkarmayı vaat etti

İktidar olması durumunda CHP’nin 1500 liraya, HDP’nin 1800 liraya, BTP’nin 5000 liraya çıkarmayı vaat ettiği asgari ücret için MHP, üzerindeki vergiyi kaldırarak yükseltmeyi vaat etti. MHP asgari ücreti 1400 liraya çıkarmayı vaat etti. 2016 yılı sonunda büyüme yüzde 6.1 olarak öngörüldü.

Böylece 949 lira olan asgari ücreti 1400 lira civarına yükseltmeyi planlayan MHP, bütün çalışanlara da maaşlarının ‘asgari ücret’ kadar olan kısmından vergi almamayı vaat etti. MHP, çiftçiye mazotun litresini 1 lira 75 kuruştan vereceğini duyurdu. MHP’nin bu vaadini gerçekleştirebilmesi için 28 milyar lira civarında kaynak gerektiği hesaplandı.

2019’da 13 bin dolar milli gelir

MHP’nin seçim beyannamesinde ekonomiye ilişkin en dikkat çekici diğer başlıklar şöyle:

Büyüme yapısal tedbirlerle 2016 yılının sonunda yüzde 6.1 olacak.

2019 yılında kişi başına milli gelir 13.3 bin dolara yükselecek.

Mazot 1 lira 75 kuruş

Çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve fide gibi temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacak, mazot 1 lira 75 kuruş olacak.

Borç sarmalından çıkış projesi

Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamada araç bağımsızlığına sahip olacak. Kobi’leri esnaf ve sanatkarları, çiftçileri ve diğer vatandaşları borç ve faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarmak amacıyla finansal borçların yeniden yapılandırılması için ‘Borç Sarmalından Çıkış Projesi’ uygulanacak.

İsraf ve aşırı tüketimin önüne geçilecek; yurtiçi tasarrufların milli gelire oranı dönem sonunda yüzde 19.4’e ulaşacak.

Taşeron işçilere kadro sözü

MHP, emeklilere Mart ve Eylül aylarında birer asgari ücret vermeyi; yoksul ailelerden bir kişiye iş bulmayı, 700 lira aile desteği vermeyi; ekilebilir durumdaki hazine arazileri ile büyük veya küçükbaş hayvanı ücretsiz vermeyi vaat etti. Kamuda çalışan taşeron işçileri, 4-C'lileri de kadroya alma sözü verdi.

'Türk kimliği tartışılamaz'

- Üniter milli devlet baki kılınacak.Cumhuriyetin temel nitelikleri, Türk milli kimliği, demokratik rejim ve temel insan hakları vazgeçilmez değerlerdir.Bunlar uzlaşma arayışı içinde tartışılamaz.

- Uzlaşma kültürü geliştirilerek, toplumsal dayanışma ve kardeşlik pekiştirilecek.

- Bölgeler arası gelişmişlik farkı en aza indirilecek.

- Kimse aç ve açıkta bırakılmayacak.

- Her türlü terör ve anarşiye son verilecek.

Başkanlık sistemine ret

- Türkiye Cumhuriyetinin üniter milli devlet yapısını esas alan parlamenter sistemi, demokratik sistemin sürdürülmesi açısından gereklidir ve Türk milletine en uygun yönetim şeklidir. Devleti ve milleti parçalamaya götürecek bir sistem değişikliğine endeksleyen siyasi yaklaşımı reddediyoruz.

'17-25 Aralık'ın üzerine gidilecek'

- 17-25 Aralık rüşvet, yolsuzluk ve kara para soruşturması ile ortaya dökülen hükümet üyeleri ile aile fertlerinin içinde bulunduğu siyasi tarihimizin en büyük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları başta olmak üzere titizlikle gidilecek. Kul hakkı yiyenlerden, rüşvetçilerden, soygunculardan ve hortumculardan hesap sorulacak. 17-25 aralık haftası Yolsuzlukla Mücadele Haftası ilan edilecek.

Çözüm süreci...

- AKP döneminde başta bölücü terör örgütüyle sürdürülen müzakere sürecine paralel olarak yapılanlar olmak üzere etnisite merkezli, ayrımcı, milli ve manevi değerlerle üniter milli devlet yapısını, Cumhuriyetin temel niteliklerini tahrip eden, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, yolsuzluk ve usulsüzlüğü teşvik eden yasal ve idari düzenlemeler kaldırılacak ve oluşan tahribatı onarıcı yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir.

- Yargı, siyasi iktidarların veya belirli kişi veya grupların güdümünde hareket etmesine ve bir kısım aidiyetlerin ‘adalet’ duygusunun önüne geçmesine imkan verilmeyecek.

'Kadın, çocuk, yaşlı şiddetinde zamanaşımı olmayacak'

- Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik şiddet olaylarında dava zamanaşımı kaldırılacak; harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacak.

'Yoksul aileden bir kişiye iş, 700 lira destek'

- Muhtaç durumda olan ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacak. İş sağlanana ve ailenin muhtaçlığına göre en çok asgari ücretin yarısı kadar yaklaşık 700 lira olmak üzere “Aile Desteği”ödeme programı başlatılacak.

- 65 Yaşını doldurmuş muhtaç kişilere ödenen aylık, 300 liraya yükseltilecek.

'Yoksul çiftçiye hazine arazisi ve hayvan verilecek'

Kamuya ait kırsal arazilerden kullanılabilir olanları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarakişsiz ve yoksul vatandaşlara tahsis edilecek. Ücretsiz büyük ya da küçük baş hayvan verilecek.

'Kamuda taşeron ve 4-C'liler kadroya alınacak'

- Kamuda çalışan taşeron işçiler, 4/C’liler, vekil, sözleşmeli ve geçici statüde çalışanlar kadroya geçirilecek.

- Kamu çalışanlarına verilen tüm ek ödemeler, emekli aylığına yansıtılacak.