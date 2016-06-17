İşte Meclis'te CHP ile AKP arasında kavgaya sebep olan broşür!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında başlayıp CHP ile AKP Hükümeti arasında süren “teröristleri ziyaret” tartışması, önceki gece Ankara’nın bazı semtlerinde görülen ve 24 CHP milletvekilini hedef alan "kınama" listesiyle farklı bir boyuta taşındı. Adalaet Komisyonu'nda CHP milletvekilleri tarafından "bu broşürün kimin tarafından dağıtıldığının" sorulmasının ardından AKP ile CHP'li arasında kavga çıkmıştı. CHP milletvekilleri bu broşürle hedef gösterildiklerinin ve can güvenlikleri olmadığını söyledi.

Arbede yaşandı

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Altındağ ve Dikmen’de posta kutuları, araçların camları ile sokaklara bırakılan broşürlerde isimleri yazılan CHP’liler, dün Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden yapılandıran tasarının görüşüldüğü Meclis Adalet Komisyonu’na akın ederek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdiler.

Bozdağ ile CHP’lilerin karşı karşıya kaldığı toplantıda AKP'liler ile CHP’liler arasında arbede yaşandı ve zaman zaman kavganın eşiğinden dönüldü. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, evlerin posta kutularına bırakılan ve sokaklara atılan bildirilerin ardından gece saatlerinden itibaren milletvekillerinin sosyal medyadan tehditler almaya başladığını söyledi. CHP’lilerin salondakilere gösterdiği broşürde, CHP’li 24 milletvekilinin isimleri yazılarak, hapishanede bulunan PKK ve DHKP-C üyelerini kaç kez ziyaret ettiklerine dair rakamlar yer aldı. Broşürün ön yüzünde ise Kılıçdaroğlu’nun resmi ve örgüt üyelerinin silahlı görüntüleriyle “164 kez PKK ve DHKP-C’li teröristleri ziyaret eden CHP’yi kınıyoruz” ifadesi yazıldığı görüldü. Listede adı bulunan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Hedef gösteriyorsanız söyleyeceksiniz. Benim can güvenliğim yok” diye bağırdı. Bozdağ, “Yazılı önerge verin haftaya açıklarım” deyince Kayışoğlu, “Ben haftaya çıkacak mıyım? Önümüzdeki haftayı görecek miyim acaba? Açıklayacaksınız o listesi” karşılığını verdi.

Bakanlıktan sızmış

Eleştirilerin odağındaki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hiçbir gazeteciye, hiçbir kişiye tek isim dahi vermedim. Bakanlıktan bir şekilde bu bilgilerin sızdığı da görülüyor. Bana bir yazılı soru önergesi verin ben size bilgi vereyim” dedi. CHP’liler bu bilgilerin hemen açıklanmasını isteyince Bozdağ, “Bunlar kişisel veri, açıklamayı doğru bulmuyorum” dedi. CHP’li Veli Ağbaba ise “Siz bizi ölümle tehdit ediyorsunuz. Siz otelodasında ziyaret etmediniz mi teröristleri? Rıza Zarrab’ı kimler ziyaret etti?” karşılığını verdi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözlerin makaslanarak medyada yer bulmasının ardından Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, "Bu ülkede ana muhalefetin başı olacaksın, bölücü terör örgütü mensuplarını ziyaret edeceksin. Neymiş, yaralıymış" demişti. Erdoğran konuyla ilgili sözlerine "Toplumumuz içinden çıkacak olan kanı bozukların hiçbiri bu milletin asaletini asla gölgeleyemez" diye devam etmişti. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu ifadeleri için tazminat davası açacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C’liye de, kader mahkûmlarına da, İslami kesimden kendisini tanımlayan hapiste yatan, sağlığı zor olan insanlara da gittik. Hiçbir ayrım yapmadık" demişti. Bu sözler makasalanmış ve sadece PKK ve DHKPC ile ilgili kısım bazı medyalarda yer bulmuştu.