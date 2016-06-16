"CHP, PKK'lıları ziyaret ediyor" broşürü Meclis'te kavga çıkardı

Danıştay ve Yargıtay'ın yapısında köklü değişiklikler öngören yasa tasarısının TBMM'deki görüşmelerinde AKP ile CHP ile birbirine girdi. CHP'li Zeynel Emre "Ankara, CHP'lilerin PKK ile cezaevinde görüştüğüne dair afiş ve broşürlerin apartmanlarda dağıtıldığını" söyledi. Broşürlerin dağıtılmasına tepki gösteren CHP'liler ile AKP'liler arasında kavga çıktı.

Adalet Komisyonu'ndaki tasarı görüşmelerinde söz alan CHP'liler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'PKK'yı ziyaret listesi'yle ilgili açıklama yapmasını istedi. CHP'li Zeynel Emre "Ankara, CHP'li milletvekillerinin PKK ile cezaevinde görüştüğüne dair afiş ve broşürlerin apartmanlarda dağıtıldığını" söyledi. CHP milletvekilleri "Bu isimleri kimin sızdırdığını açıklayın" diyerek destek verdi. CHP milletvekilleri Ankara Büyükşehirşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i afiş dağıtımından sorumlu tuttu ve Adalet Bakanı'nın da özür dilemesini istedi.

Uzun süren tartışmanın ardından Komisyon Başkanı AKP'li Ahmet İyimaya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a söz verdi. Bozdağ, CHP'lilerin kimlerle görüştüğüne ilişkin liste için "Bu bilgilerin bakanlıktan sızdığı gözüküyor" dedi. Bakan Bozdağ, "Hepiniz bana bir soru önergesi verirsiniz. Ben de en kısa sürede size yanıt vererim" diye konuştu. Bu sözlerin ardından tartışma başladı. CHP'li Veli Ağbaba sert konuşunca Adalet Bakanı Bozdağ, "2011'den beri ziyaret yapıyorsun. Seninle ilgili söylenenler doğru. Burada bakana hakaret ediyorsun" dedi.

Bu sözlerin ardından komisyonda CHP'liler ile AKP'liler arasında kavga çıktı. Gerilim yükselince oturuma ara verildi.