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Ekonomi

İşte İstanbul'da konut stoğu en yüksek 5 ilçe

Analizlere göre, Ocak 2017 ile Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da toplam 173 bin 282 daire stoğu bulunuyor

15 Şubat 2017 14:39

Zingat*

İstanbul’da hayata geçirilen büyük ulaşım projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları konut stoğunu da etkiler bir hâle geldi. Özellikle İstanbul’un belirli bölgelerinde konut stoğu sayısının yüksekliği dikkat çekiyor. Peki İstanbul’un hangi ilçeleri konut stoğunda başı çekiyor?

İşte İstanbul’ın konut stoğu haritası:

Türkiye’de gayrimenkul sektöründeki varolan konut sayısını ve gelecekteki konut arzını ortaya çıkaran REIDIN Yapı Stoku Analizi’ne göre Ocak 2017 ile Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da toplam 512 markalı konut projesi ve 173 bin 282 daire stoğu bulunuyor.

Bu projelerden 1.299 daireyi kapsayan 16 markalı konut projesi tamamlanmış durumda iken, 172 bin 053 daire bulunduran 486 markalı konut projesi ise inşaat aşamasında bulunuyor.

İlk sırada Esenyurt yer alıyor

Stok analiz sonuçlarına göre İstanbul’da konut stoğu en yüksek 5 ilçe şu şekilde; Esenyurt, Başakşehir, Kadıköy, Kartal ve Beylikdüzü…

Esenyurt’ta 45 markalı konut projesi bulunurken; 2017’de 21 bin 134, 2018’de 11 bin 186, 2020’de 718 konut stoğu bulunuyor. İkinci sırada yer alan Başakşehir’de ise toplam 28 konut projesi bulunuyor.

Başakşehir konut stoğu dağılımı ise şu şekilde; 2017’de 14 bin 099, 2018’de 8 bin 332 ve 2019’da 1.250 konut. Kentsel dönüşüm projelerinin yükselişe geçtiği Kadıköy’de ise 114 konut projesi bulunuyor.

Bu projelerin yıllara göre stok dağılımı; 2017’de 8 bin 236, 2018’de 6 bin 109, 2019’da ise 3 bin 250 konut şeklinde gerçekleşiyor. Konut stoğunun en yüksek olduğu ikinci Anadolu yakası ilçesi ise Kartal… Toplam 38 konut projesine sahip olan Kartal’ın yıllara göre stok dağılımı şu şekilde; 2017’de 6 bin 881, 2018’de 3 bin 622 ve 2019’da 450 konut.

Beylikdüzü de 21 konut projesiyle listede beşinci sırada yer alıyor. Beylikdüzü’nün yıllara göre konut stok dağılımı ise şu şekilde; 2017’de 4 bin 624, 2018’de 2 bin 313 ve 2019’da ise 1.500 konut stoğu bulunuyor.

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*Bu içerik zingat editörleri tarafından hazırlanmıştır.                     

 

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