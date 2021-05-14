İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) günlerdir havalandırmaya çıkma talepleri bile reddedilen sığınmacıların darp edildiği ve işkence gördükleri Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Filistinli ve Suriyeli iki sığınmacının sırt, kol ve bacak bölgelerinde darp izlerinin görüldüğü, darp edilmelerinden iki gün sonra avukatların çabasıyla ortaya çıkartıldı.

İzmir Barosu avukatları Ayşegül Karpuz, Duygu İnegöllü ve Gizem Metindağ, dün akşam saatlerinde, sığınmacıların iki gün önce işkence gördükleri iddiaları üzerine GGM’ye gitti. Avukatlar, burada görüştükleri sığınmacılarda darp izlerini görünce tutanak düzenledi. Özellikle iki sığınmacıda yoğun darp izi tespit eden avukatlar, geç saatlerde Karşıyaka Adliyesi’ne giderek, nöbetçi savcıya durumu bildirdi.

Kelepçe ile götürüldüler

Savcının talimatı üzerine gece yarısı iki sığınmacı, Adli Tıp’a sevk edildi. Hükümlü veya tutuklu olmamalarına rağmen sığınmacılara kelepçe takılmasına avukatlar tepki gösterdi ancak kelepçeleri çıkartılmadı.

Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli iki sığınmacıya, yoğun darp edildiklerine yönelik rapor verdi. Raporda, sığınmacıların, sırt, kol, bacak bölgelerinde ekimozların olduğu belirtildi. Darp edilmelerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen darp izlerinin açıkça görüldüğü tespit edildi.

Havalandırmaya bile çıkartılmadılar

Avukatların suç duyurusunda, GGM’de uzun süredir havalandırmaya çıkartılmayan, talepleri geri çevrilen sığınmacıların, duruma tepki göstermeye başladıkları, iddiaya göre, son olarak bayram öncesi okumak için Kuran’ı Kerim talep eden sığınmacılara bir görevlinin ağır küfürle karşılık vermesi üzerine olayların yaşandığı belirtildi. Suç duyurusunda, sığınmacıların, kapılara vurarak durumu protesto ettikleri, bayramdan iki gün önce yaşanan protestoya, GGM’deki görevlilerin sığınmacıları darp ederek karşılık verdikleri öne sürüldü.

Olaylar sırasında özellikle bir Filistinli ve bir Suriyeli sığınmacının ağır biçimde darp edildiği, Filistinli sığınmacının da yaşananların İzmir Barosu’na aktarılmasından sonra gelen avukatlardan hakkında sınırdışı kararı verildiğini öğrendiği anlatıldı.

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