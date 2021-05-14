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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

14 Mayıs 2021 14:37

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) günlerdir havalandırmaya çıkma talepleri bile reddedilen sığınmacıların darp edildiği ve işkence gördükleri Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Filistinli ve Suriyeli iki sığınmacının sırt, kol ve bacak bölgelerinde darp izlerinin görüldüğü, darp edilmelerinden iki gün sonra avukatların çabasıyla ortaya çıkartıldı.

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İzmir Barosu avukatları Ayşegül Karpuz, Duygu İnegöllü ve Gizem Metindağ, dün akşam saatlerinde, sığınmacıların iki gün önce işkence gördükleri iddiaları üzerine GGM’ye gitti.

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Avukatlar, burada görüştükleri sığınmacılarda darp izlerini görünce tutanak düzenledi.

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Özellikle iki sığınmacıda yoğun darp izi tespit eden avukatlar, geç saatlerde Karşıyaka Adliyesi’ne giderek, nöbetçi savcıya durumu bildirdi.

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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İşte işkencenin belgesi: Adli Tıp, Filistinli ve Suriyeli sığınmacılardaki darp izlerini tespit etti

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