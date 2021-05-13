İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işkence iddiası: "Özellikle Filistin ve Suriyeli iki sığınmacıda darp izleri saptandı"

İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde (GGM) günlerdir havalandırmaya çıkma talepleri bile reddedilen sığınmacıların, bir görevlinin bayram öncesinde Kuran okuma taleplerine küfürle karşılık vermesi üzerine durumu protesto ettikleri, çıkan olaylarda çok sayıda sığınmacının darp edildiği öne sürüldü. Özellikle Filistinli ve Suriyeli iki mültecide ağır darp izlerinin görüldüğünü avukatlar tutanak altına aldı. İzmir Barosu avukatları Ayşegül Karpuz ve Duygu İnegöllü, GGM'de tutanak düzenledikten sonra Karşıyaka Adliyesi'ne giderek, geç saatlerde suç duyurusunda bulundu.

Nöbetçi savcılığa verilen suç duyurusunda yer alan bilgilere göre, İzmir GGM'de uzun süredir havalandırmaya çıkartılmayan, talepleri geri çevrilen sığınmacılar, duruma tepki göstermeye başladı. İddiaya göre, son olarak bayram öncesi okumak için Kuran'ı Kerim talep eden sığınmacılara bir görevlinin ağır küfürle karşılık vermesi üzerine sığınmacılar, kapılara vurarak durumu protesto etti. Bayramdan iki gün önce yaşanan protestoya, GGM'deki görevlilerin sığınmacıları darp ederek karşılık verdikleri öne sürüldü.

Olaylar sırasında özellikle bir Filistinli ve bir Suriyeli sığınmacının ağır biçimde darp edildiği, Filistinli sığınmacının da yaşananların İzmir Barosu'na aktarılmasından sonra gelen avukatlardan hakkında sınırdışı kararı verildiğini öğrendiği anlaşıldı. Avukatlar Karpuz ve İnegöllü, bugün GGM'deki inceleme ve görüşmelerin ardından düzenledikleri tutanakla, geç saatlerde Karşıyaka Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Sığınmacıların tutuklu ya da hükümlü olmamalarına rağmen muayeneye kelepçelenerek götürülme anlarının fotoğrafları da kaydedildi.