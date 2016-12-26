İşte haklarında soruşturma açılan sinemacıların tam listesi

Barış için akademisyenlerin bildirisine destek verdiklerini açıklayan 433 sinemacı hakkında ‘Suçu ve suçluyu övmek’ yönünden dün soruşturma başlatılmıştı.

____________________________________________________________

'Barış İçin Akademisyenler'e destek veren 433 sinemacıya soruşturma

_____________________________________________________________

'Barış İçin Akademisyenler' inisiyatifinde 11 Ocak 2016'da barış talebiyle yayımlanan bir bildiriye destek verdiğini açılayan 100'e yakın sinemacının, imzaladığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bizler Türkiyeli sinemacılar olarak, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısına destek veriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz. Eşitlik ve barışın yanındayız. Yaşam hakkının yanındayız. Özgür düşüncenin ve sanatın yanındayız. Ama’sız fakat’sız eğer’siz: “Bu suça ortak olmayacağız!” Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, yanındayız."

____________________________________________________________

'Barış için Sinemacılar'dan akademisyenlere destek

_____________________________________________________________

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Oyuncular Sendikası’a gönderdikleri isim listesinde üyelerine ait kimlik ve iletişim bilgilerini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne göndermelerini istemişti.

Kütür Servisi'nde yer alan habere göre, barışa destek veren sinemacıların tam listesi şöyle:

Abbas Bozkurt Sinema yazarı

Ada Ayşe İmamoğlu Belgesel Sinemacı

Ahmet Bülent Acar Yönetmen

Ahmet Haluk Ünal Senarist / Yönetmen

Ahmet Kenan Bilgiç Müzisyen

Ahu Öztürk Yönetmen

Akın Güngör Yardımcı Yönetmen

Alaattin Özgül Sanat Asistanı

Ali Ayyıldız Yardımcı Yönetmen

Ali Deniz Şensöz Sinema yazarı

Ali Koca Sinema yazarı

Ali Şahin Sanat Yönetmeni

Ali Tolga Karayılan

Aliye Uçar Yönetmen

Alper Eraydın Sanat Asistanı

Alper Turgut Sinema yazarı

Altay Özbek Oyuncu

Anna Maria Aslanoğlu Yapımcı

Aram Dildar Oyuncu

Arda Sarıgün Yardımcı Yönetmen

Arif Seletli Sanat Asistanı

Asiye Dinçsoy Oyuncu

Aslı Daldal Sinema yazarı

Aslı Ertürk Belgesel Sinemacı

Aslı Kaygusuz Emek Yardımcı Yönetmen

Aslıhan Türel Sanat Yönetmeni

Attila Özdemiroğlu Müzisyen

Ayça Kobanbay Fotoğrafçı

Ayda Özlü Çevik

Aydın Şanlı Senarist

Aydın Yeşilyurt Senarist

Ayhan Sonyürek Yönetmen

Ayla Kanbur Sinema yazarı

Aynur Özbakır Belgesel Sinemacı

Aysim Türkmen Yönetmen / Yapımcı

Ayşe Abayoğlu Sanat Yönetmeni

Ayşe Ayben Altun Yarbaşı Yönetmen

Ayşe Bengi Senarist

Ayşe Çetinbaş Yapımcı

Ayşen Günsu Teker Senarist

Ayşin Akbulut Senarist

Aytunç Akad Belgesel Sinemacı

Azra Deniz Okyay Yönetmen

Bahriye Kabadayı Dal Yönetmen

Bakış Niherin Senarist

Banu Bozdemir Sinema Yazarı

Baran Uğurlu Sanat Yönetmeni

Barış Erdoğan Senarist

Barış İlker Senarist

Başak Yoldan Yardımcı Yönetmen

Belma Baş Yönetmen

Benan Baf Yapımcı

Berivan Başdaş Sanat Asistanı

Berke Baş Yönetmen

Berke Göl Sinema Yazarı

Beyza Boyacıoğlu Belgesel Sinemacı

Bilal Babaoğlu Yönetmen / Senarist

Bilal Bulut Oyuncu

Bilen Sevda Könen Yardımcı Yönetmen

Bilge Elif Özköse Yapımcı

Bilge Taş Festivalci

Bingöl Elmas Yönetmen

Birol Elginöz Senarist

Buket Aydın Yönetmen

Burak Acar Sanat

Burak Kolcu Yönetmen

Burcu Aykar Yönetmen

Bülent Yarbaşı Yapımcı

Cahit Binici Yapımcı

Can Kılcıoğlu Yönetmen

Can Merdan Doğan Senarist

Cem Başeskioğlu Yönetmen / Senarist

Cem Görgeç Senarist

Cem Öztüfekçi Yönetmen

Cemal Şan Yönetmen

Cemre Gülçiçek Sanat Asistanı

Cenk Boğatur Senarist

Cenk Örtülü Belgesel Sinemacı

Ceren Şakar Sanat Yönetmeni Asistanı

Ceyda Aşar Sinema Yazarı

Ceyda Yüceer Sanat Asistanı

Ceylan Özçelik Sinema yazarı

Cihan Aslı Filiz Yapımcı

Çağdaş Günerbüyük Sinema yazarı

Çayan Demirel Yönetmen

Çiçek Kahraman Kurgucu

Çiğdem Mater Yapımcı

Çiğdem Uzundağ Makyöz

Çiğdem Vitrinel Yönetmen

Deniz Büyükkırlı Senarist

Deniz Göktürk Kobanabay Sanat Yönetmeni

Deniz Koçak Yönetmen

Deniz Madanoğlu Senarist

Deniz Sal Oyuncu

Deniz Türkali Oyuncu

Derem Çıray Senarist

Dersu Yavuz Altun Yönetmen

Derviş Özer Yönetmen

Derya Derin Senarist

Devrim Akkaya Yönetmen

Didem Ayberkin Senarist

Didem Şahin Yönetmen

Dilan Dibek Sanat Asistanı

Dilan Kaya Yönetmen

Dilde Mahalli Yapımcı

Dilek Gökçin Yönetmen

Duygu Eruçman Belgesel Sinemacı

Duygu Polat Dağıtımcı

Ebru Şeremetli Belgesel Sinemacı

Ebubekir Çetinkaya Yönetmen

Elif Ergezen Yönetmen

Elif Refiğ Yönetmen

Elvan Pektaş Senarist

Emel Çelebi Yönetmen

Emin Doğan Görüntü Yönetmeni

Emine Algan Senarist

Emine Emel Balcı Yönetmen

Emine Yıldırım Yapımcı / Senarist

Emre Canpolat Oyuncu

Emre Uzundağ Dağıtımcı

Emre Yeksan Yönetmen

Ender Yeşildağ Yönetmen

Engin Ertan Sinema yazarı

Engin Savurgan Sanat Asistanı

Enis Köstepen Yapımcı

Enis Rıza Sakızlı Yönetmen

Erdal Eksert Yönetmen

Erdal Rahmi Hanay Yönetmen

Erdem Murat Çelikler Yönetmen

Eren Vurmaz Yardımcı Yönetmen

Erhan Alabaş Sanat yönetmeni

Erhan Arık Belgesel Sinemacı

Erol Mintaş Yönetmen

Ertuğrul Mavioğlu Yönetmen

Esin Akgül Güneş Belgesel Sinemacı

Esin Küçüktepepınar Sinema Yazarı

Esin Tepe Belgesel Sinemacı

Evrim Kaya Sinema yazarı

Eylem Şen Belgesel Sinemacı

Eyüp Zana Ekinci Kurgucu

Ezel Akay Yönetmen

Ezgi Özcan Senarist

Faruk Işık Oyuncu

Faruk İnan Oyuncu

Faruk Karaçay Senarist

Fatih Dönmez Oyuncu

Fatih Pınar Belgesel Sinemacı

Ferat Ayebe Yönetmen

Ferdi Alaboga Yapım Koordinatörü

Ferzan Özyaşar Yapımcı

Feyyaz Duman Oyuncu

Feza Doğru Senarist

Fırat Çelik Oyuncu

Fırat Çete Sanat Yönetmeni

Fırat Yücel Sinema Yazarı

Fikret Bekler Senarist

Fulya Emek Tanrıkulu Senarist

Funda Alp Yapımcı

Gamze Yaman Yapım Asistanı

Garip Çelik Yönetmen

Gaye Boralıoğlu Senarist

Gökçe Işıl Tuna Yapımcı

Gökçe İnce Belgesel Sinemacı

Gökhan Yalçınkaya Yönetmen

Göktuğ Özgül Yönetmen

Görkem Canbolat Sanat Yönetmeni Asistanı

Gurbet Erbulan Dağıtımcı / Yapımcı

Gül Abus Semerci Senarist

Gül Büyükbeşe Belgesel Sinemacı

Gülcan Keltek Yönetmen

Gülen Güler Yapımcı

Gülengül Altıntaş Sinema Yazarı

Güliz Sağlam Yönetmen

Gülsüm Öz Senarist

Gürşat Özdamar Yönetmen

Hakan Aytekin Yönetmen

Hale İşsever Sanat Yönetmeni

Hande Çayır Oyuncu

Hande Sakarya Kurgucu

Hande Yılmaz Yapım Asistanı

Harika Uygur Ülkü Casting Yönetmeni

Hasan Cömert Sinema Yazarı

Hasan Özsoy Senarist

Hazal Delikurt Kostüm Asistanı

Hilmi Etikan Yönetmen

Hülya Gürsoy Yapımcı

Hüseyin Beyaz Sanat Yönetmeni Asistanı

Hüseyin Karabey Yönetmen

Hüseyin Kuzu Senarist

Hüseyin Mazlum Karaman Görüntü Yönetmeni

Hüsnü Özçetin Senarist

Irmak Karasu Yönetmen

İlham Bakır Senarist / Yönetmen

İlhan İzgi Sinema Yazarı

İlker Berke Görüntü Yönetmeni

İmre Azem Yönetmen

İnan Temelkuran Yönetmen

İnanç Konukçu Oyuncu

İpek Kent Yapımcı

İsmail Orhan Toraman Yönetmen

Janet Barış Sinema yazarı

Kaan Ege Yapımcı

Kaan Karsan Sinema yazarı

Kader Gülşen Yönetmen / Yapımcı

Kadir Çermik Oyuncu

Kadir Özhan Yapımcı

Kadir Rengel Sanat Asistanı

Kasım Uçkan Senarist

Kazım Gündoğan Yönetmen

Kazım Kızıl Belgesel Sinemacı

Kazım Öz Yönetmen

Kemal Alptekin Yönetmen

Kemal Öner Yapımcı / Yönetmen

Kıvanç Sezer Yönetmen

Kibar Dağlayan Yiğit Yönetmen

Koray Kesik Görüntü Yönetmeni

Korkut Akın Yönetmen

Kudret Güneş Yönetmen

Kutay Sandıkçı Oyuncu

Levent Çelebi Kurgucu

M. Özgür Candan Yönetmen

Macide Erkılavuz Yardımcı Yönetmen

Mehmed Onur Özkök Senarist

Mehmet Aydın Senarist / Yönetmen

Mehmet Eryılmaz Yönetmen

Mehmet Y. Zengin Görüntü Yönetmeni

Mehtap Doğan Belgesel Sinemacı

Mehtap Köroğlu Yönetmen

Melek Özman Yönetmen

Melek Ulagay Taylan Yönetmen

Melih Biçer Yardımcı Yönetmen

Melih Sarıgöl Ses Mühendisi

Melik Uslu Kamera Asistanı

Melike Palak Kostüm Asistanı

Melike Parlak Kostüm Tasarımcısı

Melis Birder Belgesel Sinemacı

Melisa Önel Yönetmen

Memik Horuz Yönetmen

Meral Aktan Sanat Yönetmeni

Meriç Demiray Senarist

Meriç Ozan Yönetmen

Mert Ali Tilkal Boom Operatörü

Merve Debreli Yardımcı Yönetmen

Merve Kayan Yönetmen

Merve Öner Kösem Yönetmen / Yapımcı

Meryem Gültabak Senarist

Meryem Yavuz Görüntü Yönetmeni

Metin Avdaç Yönetmen

Metin Gönen Sinema yazarı

Metin Yeğin Belgesel Sinemacı

Mihriban Sezen Yönetmen

Mihriban Tanık Belgesel Sinemacı

Mizgin Müjde Arslan Yönetmen

Murat Ayman Yönetmen

Murat Düzgünoğlu Yönetmen

Murat Kaya Senarist

Murat Kocaman Yönetmen

Murat Kutlar Sinema Emekçisi

Murat Muslu Oyuncu

Murat Özer Sinema yazarı

Murat Saraçoğlu Yönetmen

Murat Tırpan Sinema yazarı

Mustafa Deniz Üstüner Kurgucu

Mustafa Emin Büyükcoşkun Yardımcı Yönetmen

Mustafa Söylemez Sanat Asistanı

Mustafa Ünlü Yönetmen

Müge Turan Sinema yazarı

Mügen Terzioğlu Akademisyen/Yönetmen

Nadir Öperli Yapımcı

Nadir Sarıbacak Oyuncu

Nagehan Güven Yardımcı Yönetmen

Nagehan Uskan Sinema Yazarı

Nalan Sakızlı Yönetmen / Yapımcı

Nazlı Elif Durlu Yönetmen / Senarist

Nebil Sayın Oyuncu

Necati Sönmez Belgesel Sinemacı / Sinema yazarı

Necla Algan Sinema yazarı

Nedim Hazar Bora Yönetmen

Nefes Polat Yardımcı Yapımcı

Nejla Demirci Yönetmen

Neslihan Eyüpoğlu Senarist / Yapımcı

Neşe Şen Senarist

Nevruzhan Orhon Yönetmen

Nezahat Gündoğan Yönetmen

Nezihe Ateş Sanat Yönetmeni Asistanı

Nihan Katipoğlu Festivalci

Nihan Küçükural Senarist

Nihat Erdem Senarist

Nil Perçinler Festivalci

Nilay Bölükbaşın Yönetmen Yardımcısı

Nilüfer Yarbaş Belgesel Sinemacı

Nimet Erdem Senarist

Nur Araboğa Kıymaç Senarist

Nurdan Arca Yönetmen

Nurhan Özenen Oyuncu

Okan Arpaç Sinema yazarı

Oktay İnce Görüntü Yönetmeni

Onur Metin Belgeselci

Onur Uzun Sanat Asistanı

Onur Ünlü Yönetmen

Onur Yılmaz Sanat Asistanı

Orkun Ünlü Yapımcı

Osman Bayraktaroğlu Kurgucu

Osman Çelikay Sanat Yönetmeni

Osman Özcan Sanat Yönetmeni / Yapımcı

Ozan Çağlar

Ozan Çakır Yönetmen / Senarist

Ozan Turgut Yönetmen

Ömer Aslan Set Fotoğrafçısı

Ömer Aybar Sanat Asistanı

Ömer Leventoğlu Yönetmen

Ömer Tuncer Belgesel Sinemacı

Önder İnce Yönetmen

Önder Özdemir İşçi Filmleri Festivali Koordinatörü

Övgü Gökçe Sinema yazarı

Özcan Alper Yönetmen

Özcan Vardar Kurgucu

Özer İnal Yardımcı Yönetmen

Özge Akkoyunlu Yönetmen

Özge Özgüner Belgesel Sinemacı

Özgün Öztürk Sanat Asistanı

Özgür Ağaoğlu Senarist

Özgür Doğan Yönetmen

Özgür Emre Yıldırım Oyuncu

Özkan Küçük Yönetmen

Özkan Maho Senarist

Özkan Yılmaz Yapımcı

Özlem Günhan Yardımcı Yönetmen

Özlem Sarıyıldız Yönetmen

Özlem Turan Yapımcı

Pelin Esmer Yönetmen

Peri Johnson Senarist

Perihan Aslan Yapımcı

Pınar Kula Çete Sanat Asistanı

Pınar Uysal Senarist

Ramin Matin Yönetmen

Rasim Doğan Senarist

Rena Lusin Bitmez Yönetmen

Reyan Tuvi Yönetmen

Rıza Kıraç Yönetmen

Rojda Akbayır Yönetmen

Ruges Kırıcı Oyuncu

Ruhi Karadağ Yönetmen / Yapımcı

Sabri Kuşkonmaz Senarist

Sait Kulen Oyuncu

Savaş Güvezne Yönetmen

Seda Yılmaz Kostüm Tasarımcısı

Sedat Yılmaz Yönetmen

Selcan Özgür Senarist

Selen Uçer Oyuncu

Selim Yıldırım Yapım Sorumlusu

Selin Sevinç Sinema yazarı

Semih Dindar Yönetmen

Senem Aytaç Sinema yazarı

Senem Erdine Sinema yazarı

Seray Genç Sinema yazarı

Serdar Kökçeoğlu Sinema yazarı

Seren Yüce Yönetmen

Serhat Karaaslan Yönetmen

Serkan Acar Yönetmen / Yapımcı

Serpil Güler Yapımcı / Yönetmen

Serra Yılmaz Oyuncu

Sevgi Saygı Senarist

Sevgi Türkmen Belgesel Sinemacı

Sevil Demirci Yapımcı

Sezgin Türk Yönetmen

Sibel Tekin Yönetmen

Sidar İnan Erçelik Yönetmen

Sinan Biçici Senarist

Sinan Yıldız Yönetmen

Sinan Yusufoğlu Sinema Yazarı

Sinem Sakaoğlu Yönetmen

Somnur Vardar Yönetmen

Suat Eroğlu Senarist / Yönetmen

Süleyman Karaaslan

Ş. Ceren Ülgen Dağıtımcı

Şaduman Kızıldere Kostüm Tasarımcısı

Şahika Çakırca Senarist

Şamil Erdemli Kamera Asistanı

Şehmus Fırat Çete Sanat Yönetmeni

Şenay Aydemir Sinema yazarı

Şenol Gülbudak Yapımcı

Şevket Süha Tezel Oyuncu

Tansu Gülsüm Öz Senarist

Tebessüm Tatar Sanat Asistanı

Tolga Karaçelik Yönetmen

Tuba Sökmen Gülmez Casting Yönetmeni

Tunç Erenkuş Yönetmen

Tülin Erarslan Yönetmen

Türkân Noğay Yönetmen

Türküler Özgül Senarist

Ufuk Demirbilek Reji Koordinasyon

Uygar Şirin Senarist

Ümit Kıvanç Yönetmen

Ümit Konuk Sanat Yönetmeni Asistanı

Vecdi Sayar Sinema Yazarı

Vedat Özdemir Görüntü Yönetmeni

Veysel Çınarbaş Sanat Yönetmeni Asistanı

Volkan Sümbül Senarist

Volkan Yosunlu Oyuncu

Vural Çavuşoğlu Yönetmen

Vuslat Saraçoğlu Yönetmen

Xılas Ulucan Kamera Asistanı

Yakup Tekintangaç Yönetmen

Yamaç Okur Yapımcı

Yasemin Akıncı Yönetmen

Yasin Ali Türkeri Yönetmen

Yasin Günbeyi Sanat Asistanı

Yeliz Uslu Kostüm Sorumlusu

Yeşim Burul Sinema yazarı

Yeşim Çıtak Senarist

Yeşim Tabak Sinema yazarı

Yeşim Ustaoğlu Yönetmen

Yıldız Bilgin Bayazıt Senarist

Yunus Boztepe Asistan

Yusuf Güven Sinema yazarı

Yücel Ünlü Yönetmen

Yüksel Budak Yapımcı

Yüksel Yavuz Yönetmen

Zafer Ayden Sine-Sen Genel Başkanı

Zafer Özgentürk Yönetmen

Zehra Tuba Ataç Kostüm Tasarımcısı

Zeliha Doğan

Zeynel Doğan Yönetmen

Zeynep Güzel Belgesel Sinemacı

Zeynep Koloğlu Sanat Yönetmeni

Zeynep Nilüfer Özçelik Senarist

Zeynep Santıroğlu Yapımcı

Zeynep Ünal Yapım Koordinatörü

Ziya Demirel Yönetmen

Zülfiye Akkulak Yapımcı

Zümrüt Burul Yapımcı