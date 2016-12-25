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'Barış İçin Akademisyenler'e destek veren 433 sinemacıya soruşturma

433 kişi hakkında "suçu ve suçluyu övmek"ten soruşturma başlatıldı

25 Aralık 2016 20:42

Barış için akademisyenlerin bildirisine destek verdiklerini açıklayan sinemacılara soruşturma açıldı.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, Oyuncular Sendikası’na gönderilen üzerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Haydar Özdemir imzalı bir bilgilendirme metinde “Sözde çağrı ve barış müzakarelerine destek amaçlı bildiri yayınlayan 11328 şüpheli hakkında 2016/5734 sayılı evrak üzerinden ‘Terör örgütüt propagandası yapmak’ suçundan soruşturma yürütülürken 14701/2016 tarihinde, konusu suç teşkil eden bildiri içeriği ve bildiride bulunanlara destek olmak amacıyla bildiri yayınlayan sinemacı olduğu bildirilen 433 kişi hakkında ‘Suçu ve suçluyu övmek’ yönünden soruşturma başlatıldı” denildi.

'Barış için Sinemacılar'dan akademisyenlere destek

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Oyuncular Sendikası’a gönderdikleri isim listesinde üyelerine ait kimlik ve iletişim bilgilerini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne göndermelerini istedi.

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