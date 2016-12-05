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Yaşam

İşte erkeklerin en çok aldattığı yaş

Uzmanlara göre; menopoz, kadınların aldatma isteğini azaltıyor

05 Aralık 2016 22:42

İngiltere’de faaliyet gösteren ve evli kişiler için randevu ayarlamayı sağlayan popüler internet sitesi IllicitEncounters.com evlilik süresince en çok aldatmanın yaşandığı yılları ve yaşları belirledi.

Habertürk'te yer alan sonuçlara göre; 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşların son yılları aldatma için en riskli dönemler. Özellikle 19-29-39 ve 49 yaşları aldatmada en sabıkalı yaşlar. 

Araştırmada, insanların özellikle bu yaşlarda “taze heyecan” aramaya ve seçenekleri değerlendirmeye daha açık olduğu belirtildi. 1000 kişiyle anket yöntemiyle yapılan araştırma, aldatmanın en çok 39 yaşında gerçekleştiğini de ortaya koydu.

Uzmanlara göre; menopoz, kadınların aldatma isteğini azaltıyor. Eğer psikolojik sorunlar yaşamıyorsa menopoza giren bir kadın aldatma eğilimine girmiyor. Uzman Psikolog Zafer Akıncı, "Andropoza giren erkekler ise, erkekliğini kaybetmekten korkar. 

Hormonları düşmeye başladığında, 40'lı yaşlara girdiğinde 'ben erkeğim' demeye başlar. Bu da ekstra performans sanatlarına yol açar" dedi. 

Aldatmanın en çok 39 yaşında olduğu fikrine katılmayan Psikolog Zafer Akıncı, "40 yaşından sonra aldatma eğilimi artar, artan şey aslında kendini kanıtlama eğilimidir" dedi. Aldatmanın sonradan görülen bir bozukluk olduğuna dikkat çeken Psikolog Akıncı, bir çalışmaya göre; aldatan insanların, genelde aldattığı kişiyi yakın çevresinden seçtiğini söyledi.  

 

 

 

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