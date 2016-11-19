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BBC Türkçe

104 kişiyle birlikte olan ve HIV taşıdığını kabul eden seks işçisi tartışma yarattı

Malavi'de kız çocukları, ergenlik çağına girdiğinde bir cinsel 'temizlik' ritüeli olarak 'sırtlan' denilen seks işçileriyle zorla cinsel ilişkiye sokuluyor

19 Kasım 2016 22:23

Afrika ülkesi Malavi'de, 104 kız çocuğu ve kadınla birlikte olduğunu açıklayan ve HIV virüsü taşıdığını kabul eden Eric Aniva'nın davası, ülkede farklı tepkilere neden oldu. Aniva korunmasız seks yapmaktan suçlu bulundu. Malavililer arasında dava farklı tepkilere neden olmuş durumda. Örneğin bazıları sadece Aniva'nın yargılanmasına itiraz ediyor.

Aniva, kız çocuklarının, ebeveynleri tarafından çocukluktan kurtulup yetişkinliğe geçişi simgeleyen, 'cinsel bir ritüelin' bir parçası olarak kiralandığını söylüyor.

Neredeyse 12-13 yaşındaki kız çocuklarıyla birlikte olduğunu kabul eden Eric Aniva, 'sırtlan' denilen bu seks işçilerinden sadece biri. Malavi Devlet Başkanı, Aniva'nın tutuklamasını emrettiğinde, hakkındaki suçlama bu kız çocuklarının suistimaliydi. Fakat onların hiçbiri, Aniva'nın aleyhine tanıklık yapmak istemedi. Daha sonra suçlama, eşlerini kaybeden kadınlarla ilişkiye sokulduğu için yapıldı. Bu kez iki kadın Aniva'ya karşı kanıtlarla tanıklık etti.

Kadınlardan biri bu uygulama yasaklanmadan önce kendisiyle birlikte olduğunu, diğeri ise olay gerçekleşmeden önce kaçmaya çalıştığını söyledi.

Ülkede kız çocukları, ergenlik çağına girdiğinde bir cinsel 'temizlik' ritüeli olarak 'sırtlan' denilen seks işçileriyle zorla cinsel ilişkiye sokuluyor.

İsmini vermek istemeyen bir sosyal hizmet çalışanı, dul bir kadının cinsel olarak 'temizlenmemesi' halinde bunun kimilerine ve belki de tüm kabileye uğursuzluk, hastalık ya da ölüm getireceğine inanıldığını söylüyor.

Birkaç yıl öncesine kadar yaygın olan bu uygulamaya göre yas tutan dul bir kadın, bir adamla üç dört gün boyunca, gecede üç kez cinsel ilişkiye giriyor.

Bu adam çoğu zaman kadının ölen kocasının kardeşi olurken bazen de aile tarafından 'kiralanıyor'.

Eğer yas tutan erkek ise, onunla ilişkiye girecek bir kadın bulunuyor.

Nsanje bölgesindeki bir sosyal hizmet çalışanı bölgede çoğu insanın davaya karşı olduğunu söylüyor.

"Dışlandığımızı hissettik. Sanki adalet kişiye göre" diyor.

Bir sivil toplum örgütü yetkilisi olan Victor Mhango ise Aniva'nın ebeveyleri tarafından kızları ile cinsel ilişkiye girmesi için kiralandığını söylüyor.

Mhango ebeveylerin de suçlanmasını gerektiğini düşünüyor.

Dava nedeniyle ulusal ve uluslarası medyanın ilgisi Aniva'nın hikayesinde yoğunlaşmış durumda.

Ancak ülkede bu ritüelin tamamen ortadan kaldırılması için yeni adımlar atılmıyor.

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