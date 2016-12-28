İşte düşen Rus uçağında bulunan pilotların son konuşmaları

Rus askeri yetkilileri ile Kızıl Ordu korosunu Suriye'ye götüren ve Soçi kentinden ayrıldıktan sonra Karadeniz'e düşen Rus uçağının bulunan ilk karakutusuyla ilgili gizemler çözülüyor.

Life.ru'nun Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağı kullanan pilotların son konuşmalarına yer verildi.

Habere göre, uçak düşmeden önce pilotlar arasında şu konuşmalar yaşandı:

- Hız... 300... (İşitilemiyor)

- (İşitilemiyor)

- Yerini alın, kaptan

- (İşitilemiyor)

- Ah, neler oluyor!

(Keskin bir sinyal duyuluyor)

- Kanatlan, k**tak!

- Yükseklikölçer!

- Biz... (İşitilemiyor)

(Yere tehlikeli yakınlık sinyali duyuluyor)

- (İşitilemiyor)

- Kaptan, düşüyoruz!



Tu-154 tipi uçağın mürettebat dahil 92 yolcusu olduğu bilinirken, Rusya Savunma Bakanlığı kazada kurtulan kimse olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan Rus uçağına ait ikinci kara kutunun da bulunduğu açıklandı.