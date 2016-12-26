Karadeniz'e düşen Rus uçağının kara kutusu bulundu

Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz'de düşmesiyle ilgili 3 bin kişinin katıldığı geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor. Uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dalgıçların Soçi'de düşen Tu-154 uçağının hareket mekanizmasına ait 2 parçayı su yüzüne çıkardığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, parçaların üzerinde yer alan seri numarasından bunların Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağına ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık yetkilileri uçağın ana karakutusunun kıyıdan 1600 metre uzaklıkta denizin 17 metre derinliğinde tespit edildiğini ve en yakın zamanda incelenmek üzere başkent Moskova'ya gönderileceği belirtti.



Yetkililer ayrıca denizin 30 metre derinliğinde uçağın gövdesine ve motoruna ait parçalar bulunduğunu da kaydetti.

Pazar günü, Suriye'nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Aralarında gazeteciler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 kişiden kurtulan olmadığını açıklanmıştı. Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz'de düşmesiyle ilgili geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor. Seçi yakınlarında yürütülen operasyona gemiler, helikopterler ve denizaltılarla gerçekleştirilen operasyona 3 bin 500 kişi katılıyor. 139 dalgıcın katıldığı arama ekipleri gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, operasyonun "bir dakika bile durmadığını" ifade etti. Konashenkov, operasyonun başından bu yana 11 cansız bedene ve 154 parçaya ulaşıldığını ifade ederek, gece karanlığında dahi ara verilmeyen çalışmalarda oldukça güçlü projektör kullanıldığını dile getirdi. Arama bölgesinin genişletildiğini sözlerine ekleyen Rus sözcü, 86 cansız bedenin kimlik tespiti için Moskova'ya gönderildiğini söyledi.

Öte yandan Rus medyası, hava trafik kontrolörleri ile yapılan ve son konuşma olduğu ifade edilen kayıtlarda herhangi bir acil durumun yaşanmadığını duyurdu.