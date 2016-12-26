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Dünya

Düşen Rus uçağından 13 kişinin cenazesine ulaşıldı

Uçak kazasında 92 kişi hayatını kaybetmişti

26 Aralık 2016 22:48

Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya'nın Soçi şehrinden havalanan ve içerisindeki 8 mürettebat ve 84 yolcuyla birlikte Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi Rus askeri uçaktaki 13 kişinin cesedi çıkarıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yerel acil servis hizmetlerinden bir kaynağın RIA Novosti’ye yaptığı açıklamaya göre, pazar sabahı Suriye’ye gitmek üzere yola çıkmasından 2 dakika sonra düşen uçaktaki 2 kişinin bedeni daha arama kurtarma çalışmaları sonucunda yüzeye çıkarıldı ve ulaşılan beden sayısı 13 oldu.
 

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen ve içinde 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Karadeniz kıyısındaki Soçi'den kalktıktan sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Yaklaşık bir saat sonra uçağın Karadeniz'e düştüğü açıklandı. Karadeniz'de 70 metre derinlikte uçağın enkazına ve yolcuların kişisel eşyalarına ulaşıldı. Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisi vardı. Rusya Savunma Bakanlığı, sağ kurtulan olmadığını açıkladı. Bakanlık arama-kurtarma çalışmalarının 6 gemi ve 63 dalgıcın katıldığını duyurdu.

Kızıl Ordu Korosu da uçaktaydı

Uçakta sivil bulunmazken aralarında Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personelin de bulunduğu yaklaşık 92 kişi vardı. 

Moskova’daki Chkalovsky Hava Üssü’nden kalkan uçağın yakıt ikmali için Soçi’ye indiği ve son güzergahının Suriye’nin Lazkiye kenti olduğunu bildirildi. 80 kişilik Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 üyesinin kayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

 

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