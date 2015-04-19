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Politika

İşte CHP'nin seçim şarkısı

'Yaşanacak bir Türkiye' adlı seçim şarkısının sonunda da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi sesinden 'Yaşanacak bir Türkiye sözü veriyorum' sözleri yer aldı

19 Nisan 2015 16:46

Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran için seçim bildirgesini açıkladı. CHP'nin seçim kampanyasında kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez kamuoyuna duyuruldu.

Bildirgede ekonomiyi ilgilendiren önemli vaatler yer aldı. CHP'nin, ailelere ilişkin seçim vaatleri arasında en çok dikkat çekeni, hanelere yönelik kira ve fatura desteği sözü oldu. Seçim bildirgesinin açıklanmasından önce CHP'nin yeni seçim şarkısı da ilk kez dinletildi.

 

‘Yaşanabilecek Türkiye’

 

"Yaşanabilecek Türkiye" ismini taşıyan seçim şarkısı İstiklal Marşı ve saygı duruşunun hemen öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı. "Yaşanacak bir Türkiye" başlığı altındaki seçim şarkısının sonunda da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi sesinden "Yaşanacak bir Türkiye sözü veriyorum" sözleri yer aldı.

İşte CHP’nin seçim şarkısı :

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