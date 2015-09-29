İşte CHP'nin 1 Kasım vaatlerinden bazıları

7 Haziran seçimi öncesi hazırladığı bildirgede ekonomiye yönelik vaatleri ön plana çıkan CHP, 1 Kasım için revize ettiği bildirgesine ekonomik temelli bir dizi yeni vaat ekledi. Vaatlerden en dikkat çekenleri er ve erbaşlara maaşlı, sigortalı ve aylık 354 TL’ye varan harçlık verilmesi ve lise son sınıf öğrencilerine 100 TL limitli “lise kart” dağıtılması.

Yarın ATO Congresium’da yapılacak aday tanıtım toplantısında seçim bildirgesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanacak.

7 Haziran için hazırlanan bildirgede en çok dikkat çeken başlıklar emekliye yılda iki kez ikramiye ödenmesi, asgari ücretin 1500 TL’ye çıkartılması ve çiftçiye mazotun 1.5 TL’den satılması gibi başlıklar olmuştu. Bu başlıklar yeni bildirgede de korunacak.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, ekonomik dengelerdeki değişim nedeniyle mazot vaadi 1.5 TL’den 1.8 TL’ye çıkartıldı.

Erlere maaş ve sigorta

CHP’nin yenilenen bildirgesine yine ekonomik vaatler damgasını vuracak. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, bildirgede er ve erbaşa maaşlı, sigortalı askerlik vaadi yer alacak. Bu çerçevede halen oldukça düşük harçlık alan bu gruptaki askerlere aylık 333 TL ile 354 TL arasında değişen harçlık ödemesi yapılacak. Bildirgede askerlerle ilgili bir diğer düzenleme ise sigorta konusunda olacak. Askerlik dönüşü iş bulamayanlara 6 ay boyunca işsizlik sigortası ödenecek. Primlerini ise Hazine ödeyecek.

Bildirgeye göre ayrıca şehit yakınları ve gaziler için Başbakanlık’ta özel genel müdürlük kurulacak. Şehit eşi, anne babası veya gazinin net aylık geliri en düşük net memur maaşının altında olmayacak. Tüm şehit aileleri ve gazileri sağlık güvenceleri milletvekilleriyle eşit seviyede olacak.

Yılnız CHP çözer

CHP’nin seçim bildirgesinde en dikkat çeken bölümlerden biri, çözüm süreciyle ilgili değerlendirmeler olacak. Bu çerçevede seçmene “bu işi yalnızca CHP çözebilir” mesajı verilecek. Suriye’de barış odaklı yeni politika vurgusu öne çıkacak.

Bedava internet

CHP’nin 7 Haziran bildirgesi, gençlerle ilgili vaatlerin sınırlı kaldığı yönünde eleştiriler almıştı. Yeni bildirgede gençlere yönelik vaatler dikkat çekti. Kültür-sanat etkinliklerine, kitap, dergi ve gazete gibi yayınlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla lise son sınıf öğrencilerine aylık 100 TL limitli lise kart dağıtılacak. Yine lise son sınıflara ayda 1 GB mobil internet erişimi ücretsiz sağlanacak.

Prim şartı kalkacak

CHP’nin üniversite gençliği için en temel vaadi ise “takipteki öğrenci kredisine faiz affı” olacak. Bildirgeye göre ayrıca işsizlik sigortasında prim şartı kalkacak, AKP dönemine yönelik sicil affı gündeme getirilecek.

Bildirgede AKP’nin medyaya yönelik baskıları da geniş yer bulacak. En son Cumhuriyet’in internet sitesine yönelik erişim yasağı ve Hürriyet gazetesine yapılan baskınları gündeminden düşürmeyen CHP, “Medyada adil rekabet” ve “Özgür haber ve yorum” vurgusunu öne çıkartacak.