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Hükümetin 4 yıllık karnesi: Vaatlerin yüzde 70'i gerçekleşmedi!

Doğruluk Payı'nın hazırladığı rapora göre, 36 vaadin sadece 8’i gerçekleştirilmiş

04 Haziran 2015 13:13

Siyasilerin açıklamalarının doğruluğunu inceleyen ‘Doğruluk Payı’ Girişimi, AKP Hükümeti’nin 2011 Seçim beyannamesinde, 2015 ve öncesi için bitirileceği iddia edilen vaatleri inceledi. Rapora göre, Yapılan 36 vaadin yüzde 70’i gerçekleşmedi.

Doğruluk Payı, hükümetin son genel seçimde 2015 için verdiği vaatlerin gerçekliğini inceledi. ‘Hükümetre’ isimli rapora göre, 36 vaadin 8’i gerçekleştirilmiş, süreci devam eden 7 vaadin 3 tanesinin yıl içinde gerçekleşmesi mümkün. Ancak vaatlerin kalan yaklaşık yüzde 70'lik kısmının sene sonuna kadar tamamlanması mümkün görünmüyor.

Tamamlanması mümkün olmayan vaatlerin büyük kısmı ekonomi, denizcilik, sağlık ve teknoloji konularında yer alıyor. Gerçekleşen vaatlerin çoğuysa sağlık sektöründen.

 

Gerçekleşmeyen vaatlerin bazıları şöyle:

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın 2015’te 1 trilyon 76 milyar dolar olacağı vaadi gerçekleşmedi, GSYH 800 milyar 107 milyon dolarda kaldı.

Kişi başı gelirin 14.046 olacağı vaat edilmişti, fakat TUİK verilerine göre son 3 senede milli gelirde binde 3’lük azalma oldu, kişi başı gelir 10 bin 428 dolarda kaldı.

 

İhracatta azalma

 

İhracat gelirlerinin 201,2 milyar dolar olacağı vaadi ise havada kaldı, ihracat yılın ilk üç ayında yüzde 7,5 milyar dolar azalarak 37 milyar doları buldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Eylül 2014’te TBMM’de açıkladığı 62. Bakanlar Kurulu programında hükümetin Türk Uzay Kurumu’nu kuracağını yönelik taahhüdünü açıklamıştı. Türk Uzay Kurumu’nun kuruluşuna dair TBMM’den herhangi bir kanun geçmiş değil.

 

Demiryolu hedefi yerinde saydı

 

Hükümetin 1300 kilometre demiryolu yapma vaadi ise sözde kalmış görünüyor. TUİK verilerine göre, 2014 yılına kadar toplam 158 kilometre demiryolu yapılmış.

Nüfusun yüzde 60’ının 2015 yılına kadar bilgisayara okur-yazarı olacağı yönünde vaat gerçekleşememiş, oran yüzde 53,3’te kalmış.

Gerçekleşen vaatler arasındaysa elektrikli hatların sinyalli hale getirilmesi, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nin kurulması, yat bağlama kapasitesinin yükseltilmesi, doktor sayısının 130 bine, sağlık çalışanı sayısının 715 bine çıkarılması gibi projeler bulunuyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın. 

 

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