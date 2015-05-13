'AKP'nin vaatleri İslami bir doğa belgeseline benziyor'

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, 7 Haziran'a hazırlanan partilerin seçim vaatlerini mizahi yönüyle ele aldı. AKP'nin vaatlerini "İslami doğa belgeseline" benzeten Birsel, “Şu şu sebeplerden diğerlerinin tüm söyledikleri hayal ürünüdür. Duyduklarınıza inanmayın. Bunlar bilimsel olarak da, inancımıza göre de terstir. Boş hayal kurmayın. Elinizdekilere şükredin, yoksa onları da kaybedersiniz, mesajı veriliyor" yorumu yaptı.

Birsel'in Hürriyet'te "Yaz gelirken hayaller-hayatlar" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Teşbihte hata olmaz. Partilerin seçim kampanyalarını TV programlarına benzetmek istesek:

CHP’nin vaatleri: ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışması gibi. “Riskli görüyorsun ama hislerine güvenip dört yıllık bir şans verirsen, harika bir hayatın olabilir” deniyor. Öte yandan yarışmacının şimdiye kadar kazandıkları, kendine güvenirse bundan sonra kazanabileceklerinin matematik hesabı yapılıyor. Herkes bir ağızdan hesaba katılıp “Vatandaş öyle mi yapsa iyi, yoksa böyle mi” diye fikrini söylüyor. Büyük hissedenler de var, küçük hissedenler de!

MHP’nin vaatleri: Survivor gibi. Bir yandan açlığın altı çiziliyor ve ‘karnımızı nasıl doyuralım’la ilgili fikirler dillendiriliyor. Öte yandan iç ve dış düşmanlara karşı takım olarak birlik beraberlik içinde ayakta kalmak lazım deniyor. Hırslı, adrenalin dolu bir ton seziliyor.

HDP’nin vaatleri: Sitcom gibi. “Biz kampanyayı onların Selahattin demesi üzerine kurgulamıştık, tüh” gibi iyi espriler eşliğinde, herkesin kardeş, özgür, neşeli olacağı, kahkahalarla gülüp el ele halay çekeceği, sitcom’lardaki gibi aşırı mutlu ve nasıl olacaksa gerilim ve fakirliğin yok olduğu, neredeyse ütopik bir atmosfer vaat ediliyor.

AK Parti’nin vaatleri: İslami bir doğa belgeseli gibi. “Şu şu sebeplerden diğerlerinin tüm söyledikleri hayal ürünüdür. Duyduklarınıza inanmayın. Bunlar bilimsel olarak da, inancımıza göre de terstir. Boş hayal kurmayın. Elinizdekilere şükredin, yoksa onları da kaybedersiniz” mesajı veriliyor.

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