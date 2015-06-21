İşte CHP'de Meclis Başkanlığı için öne çıkan isimler

CHP’de 10 gün içinde yapılması beklenen TBMM Başkanlığı yarışında, en kuvvetli aday olarak Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç’un ismi öne çıkıyor. Parti kulislerinde grup başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey’in de isimleri potansiyel adaylar arasında gösterilirken, Koç’un bir adım önde olduğu belirtiliyor. Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın haberine göre, CHP’nin adayının yemin töreninden sonra kesinleşmesi bekleniyor. Başkanlık Divanı’nın CHP’li üyelerinin belirlenmesine ilişkin süreç de netleşiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Vekillerimiz birbirini tanımıyor. O yüzden grup başkanvekillerini ve Meclis Başkanvekili’ni ben belirleyelim. Eğer isteniyorsa İdare Amirliği ve katip üyelik için seçim yapılabilir” mesajı verdiği belirtildi. Seçim yapılması durumunda İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın İdare Amirliği pozisyonu için aday olacakları ifade ediliyor.

İlk isim Baykal’dı

Ankara kulislerinde bir yandan 63. hükümetin kuruluş çalışmaları için partiler arası dirsek teması sürerken, diğer yandan salı günü yapılacak yemin töreninin ardından 25. dönemde TBMM’ye kimin başkanlık edeceğine ilişkin çalışmalar da sürüyor. CHP’nin TBMM Başkanlığı seçimine yönelik iki temel hedefi bulunuyor. Bunlardan ilkinin, TBMM Başkanı’nın AKP’li bir isim olmamasını sağlamak, ikincisinin de üç muhalefet partisinin uzlaşmasıyla bir CHP’liyi TBMM Başkanlığı koltuğuna oturtmak olduğu belirtiliyor.

Bu doğrultuda parti yönetiminde seçimlerden hemen sonra TBMM’de 23 Haziran günü yapılacak yemin törenini “en yaşlı üye” sıfatıyla yönetecek Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın CHP’nin adayı gösterilmesi fikri hakimdi. Ancak Baykal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve o görüşme öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaşamadığına ilişkin kamuoyuna yansıyan beyanları nedeniyle, Baykal’ın adaylığının zora girdiği belirtiliyor.

'En kuvvetli aday Koç'

Parti kurmayları, üçüncü tura kalması kesin olan seçimde, MHP ve HDP’nin olası dördüncü turda destek vereceği bir partilinin aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu doğrultuda kulislerde pazartesi gününden itibaren, MHP ve HDP temsilcileriyle gayrıresmi düzeyde bir TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin fikir alışverişinin yürütülmesi öngörülüyor. Kulislerde en güçlü aday olarak Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç’un ismi geçiyor. Ancak parti içinde bir grup, Koç’a HDP’nin oy verme olasılığının düşük olduğunu değerlendiriliyor.

Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Engin Altay’ın da isimleri adaylar arasında geçerken, Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey’in de her iki muhalefet partisinden oy alabilecek bir potansiyele sahip olması nedeniyle mevcut adaylar arasında değerlendirilmesi isteniyor. Ancak, şu aşamada adaylığa en yakın ismin Koç olduğu belirtiliyor.