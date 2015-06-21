'TBMM Başkanlığı seçiminde AKP'de hedef son turda MHP desteği'

AKP’de 23 Haziran’da başlayacak Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili yapılan hazırlıklar da netleşmeye başlandı. Son tura AKP ile CHP’nin adayı ile gidilmesi ihtimali bulunurken, AKP’de HDP’nin son turda CHP’nin adayını destekleyeceği, MHP’nin de bu durumda AKP’nin adayına destek verebileceği hesaplanıyor.

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre, AKP, Meclis Başkanlığı seçimi ile koalisyon görüşmelerini birbirinden bağımsız, “ayrı kulvarlar” olarak değerlendirme kararı aldı. Teamüllere göre, koalisyonlarda Meclis Başkanlığı küçük ortağa veriliyor.

Ancak AKP, koalisyon görüşmelerinde pazarlık marjını yüksek tutmak için, Meclis Başkanlığı’nı görüşmelerin bir unsuru olarak ele almıyor. İlk iki turda her parti kendi adayını çıkaracak. Bu durumda, Meclis Başkanı seçmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte ikilik çoğunluğuna yani 367’ye ulaşılamayacak. Muhalefet birleşse bile ilk iki turda Meclis başkanı seçilemeyecek. Muhalefetin üçüncü turda birleşmesi halinde 292 milletvekili ile Meclis başkanı üçüncü turda üzerinde uzlaşılan bir isim olabilecek. Ancak AKP kurmayları muhalefetin birleşmesine “isim kim olursa olsun” ihtimal vermiyor.

Son tura AKP ile CHP’nin adayı ile gidilmesi ihtimali bulunurken, AKP’de HDP’nin son turda CHP’nin adayını destekleyeceği, MHP’nin de bu durumda AKP’nin adayına destek verebileceği hesaplanıyor. AKP, bu oylamada, MHP’yi, “Ya benim adayım, ya da HDP destekli CHP’nin” tercihine zorlayacak. Son turda MHP’nin oylamaya katılmayabileceği ve bu durumda da salt çoğunluk esas olacağından yine AKP’nin adayı seçilebileceği hesapları yapılıyor.

Aday kim olacak?

AKP’de Meclis Başkan adayının kim olacağı henüz netleşmezken, Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın adı kulislerde konuşulmaya başlandı. Mustafa Şentop ismi de gündeme geldi.